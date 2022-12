Postingan Karen Vandela Kala Boy William Pepet Ayu Ting Ting, Penampilan Disorot. 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Akhir-akhir ini nama presenter Boy William dikaitkan dengan pedangdut Ayu Ting Ting.

Apalagi mantan tunangan Karen Vendela sempat memperkenalkan Ayu Ting Ting sebagai pacarnya.

Hal itu dilakukan Boy William kala di depan aktor Korea Selatan, Song Joong Ki.

Kala itu, Song Joong Ki menghadiri meet and greet yang diadakan brand kecantikan Scarlett Whitening milik Felicya Angelista pada Sabtu (26/11/2022).

Sementara, Boy William didapuk menjadi MC dan banyak tamu artis yang hadir di acara tersebut.

Dalam video yang beredar, Boy William awalnya meminta Ayu Ting Ting untuk berdiri untuk memperkenalkannya kepada Song Joong Ki.

"That one in the green, stand up, chagiya. Her name is Ayu Ting Ting, uri chagiya. (Itu yang pakai baju hijau, berdiri, Sayang. Namanya Ayu Ting Ting, kekasih saya)," ucap Boy William.

"Yeoja Chingu (pacarku)" ujar Boy William kepada Song Joong Ki.

"Chagiya" merupakan panggilan sayang yang biasa dipakai sepasang kekasih di Korea Selatan.

Song Joong Ki tampak melihat Ayu Ting Ting dan mengerti ucapan dari Boy William.

Namun Ayu Ting Ting terlihat mengelak dan membantah dengan gerakan menyilangkan tangan.

"Bukan," ujar Ayu Ting Ting dalam bahasa Korea sambil menyilangkan tangan.

"No? No?" kata Song Joong Ki.

"Oh mau ribut lagi? Baru baikan," ucap Boy Wilillam ke Ayu seraya bercanda.