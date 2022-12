Messi Dapat Dukungan Striker AC Milan Jelang Belanda vs Argentina Perempat Final Piala Dunia 2022

Lionel Messi mendapat dukungan dari striker AC Milan, Zlatan Ibrahimovic jelang Belanda vs Argentina Perempat Final Piala Dunia 2022.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Lionel Messi mendapat dukungan dari striker AC Milan, Zlatan Ibrahimovic jelang Belanda vs Argentina Perempat Final Piala Dunia 2022.

Duel timnas Belanda vs Argentina di babak 8 besar Piala Dunia 2022 akan berlangsung pada Sabtu, (10/12/2022) pukul 02.00 WIB live gratis di SCTV.

Timnas Belanda melaju ke perempat final Piala Dunia 2022 setelah berhasil mengalahkan USA dengan skor 3-1. Argentina lolos dengan mengalahkan Australia dengan skor 2-1.

Kedua negara bertemu baru-baru ini di Piala Dunia Brasil 2014, di mana Argentina menyingkirkan Oranje melalui adu penalti di babak semifinal.

Striker AC Milan, Zlatan Ibrahimovic telah mengungkapkan siapa yang dia inginkan untuk memenangkan Piala Dunia 2022 dan itu melibatkan mantan rekan setimnya daripada yang sekarang.

Piala Dunia mendekati tahap akhir sekarang karena perempat final Piala Dunia 2022 berlangsung malam ini.

Ada duel timnas Brasil vs Kroasia dan timnas Belanda vs Argentina. Termasuk ada pertandingan Inggris vs Prancis dan Portugal melawan Maroko.

Untuk duel Argentina melawan Belanda, Messi berharap menjadi protagonis lagi. Zlatan Ibrahimovic merupakan rekan lama saat di Barcelona.

Ibrahimovic mungkin diharapkan untuk memilih Portugal sebagai tim yang dia dukung untuk memenangkan Piala Dunia 2022.

Mengingat ada Rafael Leao ada di sana, atau memilih timnas Prancis di mana Theo Hernandez dan Olivier Giroud terus bersinar di Piala Dunia 2022.

Namun, pemain asal Swedia berusia 41 tahun itu menyatakan bahwa dia ingin Argentina mengangkat trofi hanya dalam waktu seminggu karena Messi khususnya.

“Saya berharap Argentina memenangkan Piala Dunia untuk Messi,” katanya kepada 433 via Sport dikutip dari Football Italia, Jumat, (9/12/2022).

Seperti yang disebutkan, mereka harus melewati tim Louis van Gaal setelah sejauh ini mengalahkan Meksiko, Polandia, dan kemudian Australia di babak 16 besar.

Kapten timnas Argentina, Lionel Messi akan menjadi ancaman nyata bagi Belanda di perempat final Piala Dunia 2022.