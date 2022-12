Tutorial Nonton Gratis Live Streaming 8 Besar Piala Dunia 2022, Malam Ini Live SCTV dan Indosiar

BANJARMASINPOST.CO.ID - Setelah jeda selama dua hari, Perempatfinal Piala Dunia 2022 akan segera mulai. Kini Siaran Langsung SCTV dan Indosiar. Simak cara nonton Live Streaming Piala Dunia di vidio.com secara gratis.

Selain Siaran Langsung Indosiar dan SCTV, laga Perempatfinal atau 8 besar World Cup 2022 juga bisa diakses via Live Streaming TV Online Vidio.com.

Apakah bisa Link Streaming Gratis nonton Piala Dunia 2022 didapat kala akses melalui vidio.com?

Pertandingan Perempatfiinal atau babak 8 Besar World Cup 2022 juga akan tayang Siaran Langsung Indosiar mulai hari ini, Jumat (9/12/2022) mulai dari Kroasia vs Brasil, Belanda vs Argentina, Maroko vs Portugal, Inggris vs Perancis.

Portugal, Prancis, Inggris, Kroasia, Brasil, dan Maroko telah lolos ke perempat final Piala Dunia FIFA 2022.

Piala Dunia akan dilanjutkan ketika Brasil menghadapi Kroasia di perempat final pada 9 Desember.

Sekarang hanya ada delapan pertandingan tersisa (ya, ada play-off antara dua semifinalis yang kalah untuk memutuskan siapa yang mendapat tempat ketiga, seringkali kurang menarik bagi pemain tetapi lebih menarik bagi penggemar dalam undian!).

Jadwal Piala Dunia 2022

9 Desember: Stadion Lusail: Belanda-Argentina

10 Desember: Stadion Al Thumama: Maroko-Portugal

10 Desember: Stadion Al Bayt: Inggris-Prancis

Semifinal

13 Desember: Stadion Lusail: Pemenang QF2-Pemenang QF1

14 Desember: Stadion Al Bayt: Pemenang QF4-Pemenang QF3