Isi Chat Rizky Billar ke Jefri Nichol yang Menantangnya Tinju, Disindir Suka Main Tangan ke Istri

BANJARMASINPOST.CO.ID - Ditantang tinju oleh aktor Jefri Nichol, Rizky Billar suami Lesti Kejora pun langsung memberikan respon.

Rizky Billar yang mengklaim kenal dengan Jefri Nichol pun mengaku sudah menghubungi sang aktor.

Ditantang karena aksi main tangannya ke istri, Rizky Billar menanyakan apa ia telah berbuat salah.

Sebagai pria, Rizky Billar pun menghormati tantangan dari Jefri Nichol.

"Makanya saya sempat nge-chat anaknya," ucap Rizky Billar di kawasan Ampera Jakarta Selatan, Kamis (8/12/2022) dikutip dari Tribunnews.com.

"Saya bertanya dan mengonfirmasi apakah saya punya salah atau tidak," ungkapnya.

Rizky Billar mendapat tantangan adu tinju di atas ring dari aktor Jefri Nichol.

Rupanya tantangan ini telah didengar oleh suami Lesti Kejora itu dan langsung menghubungi Jefri Nichol.

Belum lama ini Jefri Nichol mengajak dua pria adu tinju dengannya.

Awalnya, Jefri Nichol hanya diminta duel dengan Guiddo Ilyasa Purba oleh netizen.

Namun, sang aktor juga turut menantang Rizky Billar dan menyindir soal aksi KDRT pada Lesti Kejora.

"Dear Mas @jefrinichol. Kalau memang ini jalan ninjamu, gimana kalau lawan berikutnya si lelaki penyebab semua keributan antar 2 perempuan plus seluruh netyjens ini? You can even make it a pay-for-view event, pasti banyak yg mau bayar. And I think you’ll win," tantang salah satu akun di Twitter.

"Lu aturin dah tuh, si Billar sekalian," jawab Jefri Nichol.

"Lumayan olahraga lawan wife beater (pemukul istri) mas," imbunya.