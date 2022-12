Pesan Khusus Rizky Billar untuk Lesti Kejora yang Kalahkan Mahalini dan Lyodra, Tepis Hujatan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pasca jadi korban kekerasan rumah dalam tangga (KDRT) oleh Rizky Billar, Lesti Kejora justru menoreh sejumlah prestasi gemilang.

Rizky Billar bahagia karena Lesti Kejora menyabet dua penghargaan di ajang Indonesia Music Awards 2022, mengalahkan Lyodra dan Mahalini.

Terkait pencapaian Lesti Kejora, Rizky Billlar berpesan khusus agar sang istri tetap bersikap rendah hati.

Berikut ini ucapan bangga Rizky Billar atas kemenangan Lesti Kejora meraih penghargaan Indonesia Music Awards 2022, Kalahkan Lyodra dan Mahalini.

Baca juga: Jeritan Ameena Hanna Nur Atta Kala Menatap Wajah Raul Lemos, Krisdayanti Minta Bantu Cucunya

Baca juga: Muka Betrand Peto dan Ruben Onsu Mendadak Berubah Drastis, Wajah Sarwendah Masih Dikenali

Ya, Rizky Billar merasa sangat bangga dengan pencapaian Lesti Kejora yang bisa mengalahkan Lyodra dan Mahalini.

Diketahui Lesti Kejora istri Rizky Billar mendapat dua penghargaan di ajang Indonesia Music Awards 2022, mengalahkan Lyodra dan Mahalini.

Setelah memenangi penghargaan Social Media Artist of The Year, Lesti Kejora dinobatkan sebagai Female Singer of The Year.

Nomine lain dalam kategori tersebut adalah Lyodra, Mahalini, Ziva Magnolya hingga Yura Yunita.

Billar berharap penghargaan tersebut tak membuat sang istri sombong namun membuatnya terus semangat berkarya.

Diketahui Lesti Kejora mendapat penghargaan Female Singel Of The Year dan Sosial Media Artist Of The Year.

Baca juga: Wajah Sebenarnya Syahrini Kelihatan Kala Tanpa Make Up, Ternyata Istri Reino Barack Tetap Cantik

Baca juga: Perlakuan Arsy Hermansyah ke Anang Hermansyah yang Bikin Ashanty Kesal, Koq Malah Memihak Ayah

Meski kini Lesti banyak mendapat hujatan dari warganet pasca mencabut laporan KDRT, ternyata tak membuat karirnya redup.

Rizky Billar mengaku bangga dengan sang istri atas penghargaan tersebut.

Iklan untuk Anda: Makan Ini Ampuh Pulihkan Pankreas Penderita Diabetes 100 persen (Baca)

Advertisement by

Ia juga mengucapkan terimakasih kepada Indonesia Music Awards karena telah memberi penghargaan untuk sang istri.

“Yang pasti saya merasa bangga," kata Rizky Billar dilansir dari akun YouTube Seleb On Cam News, Jum'at (9/12/2022).