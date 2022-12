Laga Final Kompetisi Futsal Antar Pelajar se-Kalsel Digelar di GOR Hasanudin Banjarmasin

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Kompetisi Futsal antar pelajar se-Kalimantan Selatan di Kota Banjarmasin, yaitu Munthe Student Cup, Kategori SMP dan SMA sudah memasuki babak 8 besar, Sabtu (17/12/2022).

Delapan tim SMP dan SMA berjuang untuk bisa lolos ke babak semi final yang akan dipertandingkan hari itu juga.

"Besok, Minggu, 18 Desember 2022, siang, laga juara 3 dan 4. Sedangkan final digelar saat malam di GOR Hasanudin HM," ucap Ketua Pelaksana Futsal Munthe Student Cup 2022, Rois Togap Siregar.

Setelah laga final selesai dilaksanakan, langsung dilakukan penyerahan trofi.

"Trofi untuk juara 1, ,2, 3, dan 4 kategori SMP dan SMA, serta pengumuman suporter terbaik dan terheboh," bebernya.

Hadiah uang pembinaan, juara 1 Rp 7 juta, juara 2 Rp 4 juta, juara 3 Rp 3 juta dan juara 4 Rp 1,5 juta.

Di bawah ini hasil laga 8 besar kategori SMP dan SMA.

Babak 8 Besar SMP

- SMPN 19 BJM ( 1 vs 3 ) SMP GIBS

- SMPN 30 BJM ( 3 vs 1 ) MTS Al Falah

- SMPN 2 BJM B ( 1 vs 1 ) SMPN 27 BJM (PK 3-2)

- SMPN 5 BJM B ( 1 vs 4 ) SMPN 3 BJM B

Babak 8 Besar SMA

- SMAN 5 BJM B ( 3 vs 1 ) SMA GIBS

- SMAN 8 BJM ( 0 vs 0 ) SMAN 2 BJM C (PK 3-4)

- SMAN 4 BJM (5 vs 0 ) SMAN 2 BJM A

- SMKN 3 BJM ( 0 vs 0 ) SMAN 2 BJM B (PK 3-4)

Skema Semi Final SMP

- SMP GIBS vs SMPn 30 BJM

- SMPN 3 BJM vs SMPN 2 BJM

Skema Semi Final SMA

- SMAN 2 BJM C vs SMAN 5 BJM

- SMAN 2 BJM B vs SMAN 4 BJM

( Banjarmasinpost.co.id/Noorhidayat)