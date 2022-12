Instagram SCTV Sport

Prediksi hasil akhir Argentina vs Prancis di Final Piala Dunia 2022 versi Striker AC Milan, Zlatan Ibrahimovic.. jadwal Piala Dunia 2022 dari perebutan peringkat ketiga antara Kroasia vs Maroko hingga final antara Argentina vs Prancis yang tayang di SCTV dan Indosiar.