Rumah Baru Raffi Ahmad dan Nagita Berhantu? Tetangga di Andara: Angker

BANJARMASINPOST.CO.ID - Rumah baru presenter Raffi Ahmad dan Nagita Slavina kerap jadi sorotan.

Bukan hanya terkait kemewahannya, tetapi juga kabar rumah baru ayah Rafathar dan Rayyanza itu berhantu.

Bahkan, banyak keganjilan yang terjadi di rumah Raffi Ahmad dan Nagita Slavina itu.

Nah, satu tetangga Raffi Ahmad, Nadya mengungkap fakta.

Lewat tayangan TikToknya, @nadyyy___a, dia menguak keangkeran wilayah Andara.

Dalam postingannya, 6 Desember 2022, Nadya awalnya memperlihatkan rekaman momen Raffi dan Gigi uji nyali keangkeran rumah barunya.

Lantas, dia menayangkan video sebuah pemandangan dengan pohon besar di sana.

Tanpa suara, dia hanya memberikan gambaran pohon yang dianggap angker di Andara.

Saking takutnya, Nadya tak berani merekam kala sore atau malam hari.

Akhirnya, dia merekamnya di siang bolong.

"Let me present. Pohon angker di Green Andara versi w. Gak berani ngerecord kl sore2 or malam," tulisnya.

Dia juga menceritakan jika ada suara-suara aneh muncul kala pertama kali pindah.

"Karena dulu pas baru2 pindah denger suara org nangis/nyanyi gituu disiniiii pas baru balikkk dr luar," lanjutnya.

Sebelumnya, rumah baru Raffi Ahmad dan Nagita Slavina itu disebut berhantu.