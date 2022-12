Reaksi Anang Hermansyah dan BCL Kala Gabrielle Happy Ngaku Sahabat Tiara Andini, Coba Buktikan

BANJARMASINPOST.CO.ID- Musisi Anang Hermansyah dan penyanyi Bunga Citra Lestari (BCL), seaakan tak percaya kala Gabrielle Happy (20) salah satu kontestan Indonesian Idol XII, mengaku sahabat Tiara Andini.

Melihat gelagat Gabrielle Happy, Anang Hermansyah seperti tidak percaya. Gabrielle Happy diminta BCL untuk menelpon Tiara Andini.

Anang Hermansyah dan BCL baru percaya setelah melalui sambungan telepon jika Tiara Andini itu menyebut Gabrielle Happy sebagai sahabat.

"Tapi benar sahabat? Aku telepon Tiara ya," ujar Anang lalu mengeluarkan ponselnya.

"Tiara, ini ada temanmu namanya Gabrielle Happy," tanya Anang Hermansyah kepada Tiara Andini melalui saluran telepon.

"Iya, kebetulan ( Tiara Andini) sahabat aku. Makanya ikut Indonesian Idol terinspirasi dari sahabat aku. (Ikut kompetisi) Keinginan aku sendiri," ujar Gabrielle Happy (20).

"Yakin kamu sahabat Tiara? Nanti (saya tanya), nyanyi dulu deh," ujar Anang Hermansyah.

Gabrielle Happy unjuk kebolehan dengan menyanyikan dua lagu "Just The Two of Us" dan "Kisah Sempurna".

Anang tersenyum dan puas melihat penampilan Happy menyayikan dua lagu tersebut.

Bunga Citra Lestari juga memuji suara Gabrielle Happy serupa dengan Marion Jola yang memiliki suara khas serak-serak basah.

