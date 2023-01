Cium Bagian Jasad Rasulullah, Geni Faruk dan Halilintar Anofial Rayakan Ultah 30 Tahun Pernikahan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pamer mencium satu bagian tubuh Nabi Muhammad SAW, orangtua Atta Halilintar, Langgogeni Faruk dan Halilintar Anofial Asmid merayakan anniversary ke-30.

Pernikahan Geni Faruk dan Halilintar Anofial kini telah mencapai 30 tahun.

Mereka pun bahagia bisa rayakan anniversary ke-30 di tahun 2023 ini.

Memang, Geni Faruk dan Halilintar Anofial tak hanya bersemangat menyambut tahun baru 2023.

Keduanya juga bersemangat lantaran menyambut sekaligus merayakan anniversary ke-30 ini.

Baca juga: Panggil Om atau Tante? Foto Millen Cyrus dan Ameena si Putri Aurel dan Atta Halilintar Disorot

Baca juga: Kehendak Zaskia Gotik di Tahun Baru, Istri Sirajuddin Sebut Mau Berubah

Melihat dari akun Instagram pribadinya, Geni Faruk mengunggah momen spesial bersama sang suami.

Geni Faruk mengungkapkan jika anniversary ke-30 ini sangat spesial lantaran bisa mencium bagian dari jasad Rasulullah SAW.

"Anniversary 30 tahun kali ini is so so special, kami diberikan kesempatan untuk mencium bagian dari jasad Rasulullah SAW," tulis Geni Faruk, dikutip dari akun Instagram pribadinya, Senin, 2 Januai 2023.

Geni Faruk juga menjelaskan jika jasad Rasulullah yang dimaksud adalah Janggut Rasulullah.

" Janggut Rasulullah," ungkapnya.

Tak hanya itu, Geni Faruk juga mengungkapkan jika dirinya juga mencium batu dari bagian dalam Ka'bah Baitullah.

"Dan juga batu dari bagian dinding dalam Ka'bah Baitullah (dikatakan ketika dikaji batu ini di lab materialnyq bikan berasal dr bumi melainkan dr outer space, bahkan ada yg mengatakan batunya berasal dr Syurga," sambungnya.

Lebih lanjut, Geni Faruk mengungkapkan jika ia tak bisa membendung air mata saat mencium peninggalan Rasulullah.

"Dada terasa sesak, dan ga terasa air mata membasahi pipi,"