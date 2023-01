Jadwal Siaran Live Bola Liga Inggris Malam Ini, Man United di SCTV, Arsenal vs Newcastle Streaming

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini adalah jadwal Liga Inggris malam ini. Ada laga Manchester United vs Bournemouth Siaran Langsung SCTV dan Arsenal vs Newcastle United via Live Streaming Vidio.com.

Pekan 19 Liga Inggris menyajikan sejumlah laga menarik. Satu di antaranya laga Man United vs Bournemouth digelar hari Rabu (4/1/2023) di Stadion Old Trafford.

Pertandingan Man United vs Bournemouth juga akan disiarkan pukul 03.00 WIB.

Man United sudah menjalani enam belas pertandingan di Liga Inggris 2022/2023 dengan cukup baik dan berhasil meraih poin maksimal.

Dari enam belas pertandingan yang telah dijalani, Man United berhasil meraih sepuluh kali kemenangan, dua seri dan menelan empat kekalahan.

Selain itu, Man United juga sukses mengalahkan Wolves di pertandingan terkahirnya di Liga Inggris pekan lalu dengan skor 0-1.

Baca juga: Jadwal Piala AFF Malam Ini Vietnam vs Myanmar - Malaysia vs Singapura, Lawan Indonesia di Semifinal

Sebaliknya Bournemouth tampil kurang baik hingga pekan ke-18 lalu. Dari tujuh belas pertandingan, Bournemouth hanya berhasil meraih empat kali kemenangan, empat seri dan menelan sembilan kali kekalahan.

Selain itu, di pertandingan terakhirnya di Liga Inggris, Bournemouth harus kalah oleh Crystal Palace skor 0-2.

Dengan hasil tersebut membuat Bournemouth saat ini berada di peringkat lima belas klasemen sementara Liga Inggris 2022/2023. Sedangkan, Man United berada di peringkat lima belas klasemen sementara Liga Inggris 2022/2023 dengan mengantongi 16 poin.

Jadwal Premier League di SCTV

Rabu, 4 Januari 2022

02:45 WIB - Arsenal vs Newcastle - Vidio

02:45 WIB - Everton vs Brighton - Vidio

02:45 WIB - Leicester vs Fulham - Vidio

03:00 WIB - Manchester United vs Bournemouth - SCTV, Vidio

Kamis, 5 Januari 2022

02:30 WIB - Southampton vs Nottingham Forest - Vidio

02:45 WIB - Leeds vs West Ham - Vidio

03:00 WIB - Aston Villa vs Wolves - Vidio

03:00 WIB - Crystal Palace vs Tottenham - SCTV, Vidio

Jumat, 6 Januari 2022

03:00 WIB - Chelsea vs Manchester City - Vidio

( Banjarmasinpost.co.id)