LIVE Vidio! Line Up & Link Streaming Arsenal vs Newcastle di Liga Inggris Malam Ini, Martinelli Ok

Arsenal yang berada di puncak klasemen akan menghadapi Newcastle United yang berada di posisi ketiga di Emirates, dengan Mikel Arteta tertarik untuk memperpanjang keunggulan di puncak.

Tidak ada tim Premier League yang kehilangan gelar dari posisi yang dimiliki Arsenal. Kemenangan The Gunners atas Brighton & Hove Albion di Amex Stadium menambah koleksi mereka menjadi 43 poin dari 16 pertandingan musim ini.

Dan Mikel Arteta akan berharap untuk memulai Tahun Baru dengan kemenangan untuk Arsenal atas Newcastle United.

Tapi empat pertandingan berikutnya kemungkinan besar akan menentukan kampanye mereka.

Pada Selasa malam, Arsenal menghadapi Newcastle United yang berada di posisi ketiga di Emirates, dan Arteta berharap untuk memperpanjang keunggulan mereka di puncak klasemen.

Pertandingan terakhir terlalu menguntungkan bagi Arsenal, yang membuat rival terdekat Manchester City dan The Magpies kehilangan poin di kandang.

Dengan dua hasil di belakang kepala mereka, pasukan Arteta memastikan kemenangan yang solid di Brighton.

Bukayo Saka, Martin Odegaard, Eddie Nketiah dan Gabriel Martinelli menjadi pencetak gol saat Arsenal memperpanjang keunggulan mereka menjadi tujuh poin atas Manchester City.

Sementara The Gunners telah membuktikan keberanian mereka musim ini dengan mengalahkan semua tim besar yang mereka hadapi, kecuali Manchester United, pertandingan yang akan datang bisa menjadi sangat penting.

Setelah Newcastle, Arsenal menghadapi Tottenham, Manchester United dan Manchester City dalam apa yang dijanjikan akan menjadi bulan Januari yang menghibur dalam perburuan gelar Liga Premier.



Manajer Newcastle United Eddie Howe akan menyesali keberuntungan timnya di pertandingan kandang melawan Leeds United.