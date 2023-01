Marko Simic Ramaikan Bursa Transfer Liga 1, Persija, Persib Hingga Barito Putera Kian Bergerak

BANJARMASINPOST.CO.ID - Bursa transfer pemain BRI Liga 1 2022/2023 kian memanas. Sejumlah klub mulai Persija Jakarta, Persib Bandung sampai Barito Putera terus bergerak.

Nah, baru-baru ini muncul rumor kembalinya Marko Simic ke Liga 1 2022.

Ini setelah mantan bomber Persija Jakarta itu memberikan kode akan bergabung dengan klub Asia lagi.

Diketahui, Marko Simic sudah dilepas oleh klub Serbia yaitu Radnicki 1923.

Selama berseragam Radnicki 1923, Marko Simic hanya mampu mengoleksi 1 gol dalam 6 pertandingan.

Dilansir TribunWow.com dari akun Instagram @markosimic_77 pada Selasa (3/1/2022), Marko Simic mengungkapkan rencananya.

Tepatnya di unggahan yang memperlihatkan aksi Marko Simic ketika masih berseragam Persija Jakarta.

Pada unggahan tersebut, Marko Simic menuliskan caption soal keinginannya bertemu dengan Cristiano Ronaldo.

Sedangkan Cristiano Ronaldo kini berkarier di Liga Utama Arab Saudi, yakni Al-Nassr FC.

Dengan pengakuan tersebut, kemungkinan Marko Simic bakal merapat juga ke klub Arab Saudi.

"Lets go back to Asia , great league , hope to play against Ronaldo soon."

"Reunion with the great coach."

Para pendukung Persija Jakarta, The Jakmania meminta Marko Simic kembali membela Macan Kemayoran.

Bahkan banyak The Jakmania yang merasa Persija Jakarta membutuhkan sosok Marko Simic.