Jadwal Liga Italia Pekan 17 Siaran Bein Sports, AC Milan vs AS Roma, Monza vs Inter dan Juventus

BANJARMASINPOST.CO.ID - Liga Italia Serie A yang tayang di Live Streaming Vidio.com dan Bein Sports akan memasuki pekan 17. Kans AC Milan dan Inter Milan memperkecil jarak Napoli.

Jadwal Liga Italia pekan 17 yang tayang lewat Live Streaming Vidio.com adalah dimulai pada Sabtu (7/1/2023) hingga Selasa (10/1/2023).

Akhir pekan ini Liga Italia menyajikan sejumlah laga menarik diantaranya Monza vs Inter Milan dan AC Milan vs AS Roma juga lewat Live Streaming Bein Sports.

Salah satu bigmatch yan g patut ditungggu adalah AC Milan vs AS Roma.

Sementara laga pembuka Pekan 17 akan digelar Sabtu besok yakni Fiorentina vs Sassuolo.

Terpisah tiga poin di klasemen Serie A setelah kejadian di tengah pekan, Fiorentina dan Sassuolo sama-sama mencari kemenangan pertama mereka di tahun baru pada hari Sabtu, ketika mereka bertemu di Stadio Artemio Franchi.

Baca juga: Statistik Mentereng Sandro Tonali yang Bantu AC Milan Jaga Persaingan dengan Napoli di Liga Italia

Baca juga: Prestasi Hebat Inter Milan di Liga Italia Usai Kalahkan Napoli, Tetangga AC Milan Itu Makin Pede

Sementara Viola kebobolan dua poin dalam hasil imbang hari Rabu dengan Monza, rekan Emilian mereka ditenggelamkan oleh Sampdoria.

Menyusul awal musim yang tidak konsisten, tiga kemenangan dari empat pertandingan sebelum istirahat panjang Piala Dunia Italia melihat Fiorentina menyelinap kembali ke paruh atas klasemen.

Tim Vincenzo Italiano pasti berencana untuk memulai fase kedua kampanye mereka dengan lain di tengah minggu.

Semuanya ada di tangan ketika serangan keras striker Brasil Arthur Cabral memberi Viola keunggulan pada menit ke-19.

Tetapi meskipun membumbui gawang Monza dengan 22 tembakan sepanjang pertandingan, mereka membiarkan tim tamu menyamakan kedudukan pada tanda satu jam dan akhirnya harus melakukannya. puas dengan satu poin.

Meninggalkan mereka dengan mantap di papan tengah, sebuah klub bersiap untuk menantang trofi kontinental akhir musim ini mereka akan bertemu Braga di babak sistem gugur pertama Liga Konferensi Eropa tertinggal sembilan poin dari kecepatan dalam hal pemesanan pengembalian Eropa.

Performa kandang Fiorentina tidak membantu dalam hal itu, karena mereka mencatatkan dua kemenangan.

Tiga seri dan dua kekalahan dari tujuh pertandingan liga terakhir mereka di Florence; mencetak hanya tujuh kali di Franchi hingga saat ini.