Seserahan Ashanty dan Anang Hermansyah untuk Keluarga Sarah Menzel, Sempat Bahas Soal Pernikahan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hubungan puteranya kian serius, Anang Hermansyah dan Ashanty tampak memberikan seserahan untuk orang tua Sarah Menzel.

Tak kalah dengan Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar, tampaknya sebentar lagi Azriel Hermansyah dan Sarah Menzel akan melangkah ke jenjang hubungan yang lebih serius.

Memang sudah selama dua tahun belakangan putera Krisdayanti itu menjalin hubungan dengan seorang wanita berdarah Bali dan Jerman.

Layaknya pasangan yang sedang dimabuk asmara, Sarah dan Azriel kerap memamerkan momen romantis mereka lewat media sosial masing - masing.

Keseriusan hubungan keduanya semakin terlihat setelah keluarga Azriel dan Sarah tampak kian semakin dekat.

Bahkan diketahui baru - baru ini, Ashanty dan Anang Hermansyah langsung pergi ke Jerman menemui ayah Sarah Menzel.

Bukan hanya sang calon besan, Ashanty dan Anang juga menemui keluarga Sarah Menzel yang lain seperti om dan neneknya.

Kedekatan kedua keluarga itu kian terjalin setelah Anang dan Ashanty tinggal di rumah keluarga Sarah Menzel selama liburan di Eropa.

Bahkan sebelum kembali ke Indonesia, dilansir melalui unggahan di kanal youtube The Hermansyah A6, Jumat (6/1/2023), Anang dan Ashanty sempat memberikan seserahan.

"Mom ini I have a gift for you, thank you for stay," ucap Ashanty.

Terlihat isteri Anang itu menyerahkan dua goodie bag dari brand ternama untuk ayah dan ibu Sarah Menzel.

"Kita belum kasih apa - apa," sahut ibu Sarah.

"Lah udah, kan kita udah boleh tinggal di rumah ini, udah diacak - acak," jawab Ashanty.

Bukan hanya dari Ashanty dan Anang, tampak pula para pegawai The Hermansyah A6 yang turut memberikan hadiah pada orangtua Sarah Menzel.

