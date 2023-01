Celine Evangelista Jalani Pengobatan Batin, Sempat Curhat Soal Stefan William

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hubungannya dengan Stefan William belum juga membaik, Celine Evangelista kini pilih jalani pengobatan.

Keputusan Celine Evangelista dan Stefan William untuk bercerai tampaknya belum juga membuat keduanya menemukan titik terang perihal pengasuhan anak.

Setelah resmi berpisah, diketahui kedua anak mereka yakni Lucio Otthild William dan Eadred Koa Lewis Miguel memilih untuk tinggal bersama Celine.

Sementara Stefan William yang kini sudah menjalin hubungan baru bersama Ria Andrew memilih untuk tinggal di Bali.

Namun sayang hingga kini kabarnya Stefan belum juga menemui kedua putranya setelah 6 bulan terpisah.

Kepergian Stefan meninggalkan putranya tersebut diakui Celine membuat Cio dan Koa kerap mencari sang ayah.

Belum juga bisa bertemu dengan Stefan William, Celine mengungkapkan rasa harunya ketika beberapa kali melihat sang putra mengutarakan kerinduannya.

Kondisi kedua anakanya tersebut tak pelak juga menimbulkan kesedihan bagi Celine.

Setelah sempat menghilang, lewat akun instagram miliknya, Senin (9/1/2023) Celine tampak menunjukan bahwa kini dirinya sedang menjalani program pemulihan batin serta mental..

Terlihat dari video yang dibagikan, Celine mendatangi salah satu pusat holistic healing.

"This is what healing looks like, i forgive the past and heal for the future," tulisnya.

Celine Evangelista jalani pengobatan batin.

(Instagram @celine_evangelista)

Sementar holistic healing merupakan gabungan dari beberapa metode penyembuhan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan mental.

Sebelumnya lewat tayangan youtube Pagi-pagi Ambyar, Celine Evangelista mengungkapkan keresahan hatinya perihal nasib putranya dengan Stefan William.

"Halo daddy miss you," ucap Koa.