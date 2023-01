Daftar Harga Mobil LCGC Tahun 2023 Mulai Seratus Jutaan, Pabrikan Jepang Masih Mendominasi

BANJARMASINPOST.CO.ID - Dengan masih berfluktuasinya harga bahan bakar minyak (BBM), tentu mobil LCGC (low cost green car) yang mengedepankan efisiensi BBM masih menarik dipertimbangkan Tahun 2023.

Tahun 2023 ini ada lima model mobil LCGC yang dipasarkan sejumlah pabrikan di Indonesia.

Model - model mobil LCGC Tahun 2023 ini masih didominasi oleh model - model yang familiar khususnya pabrikan Jepang.

Beberapa di antaranya yakni Toyota Calya, Toyota Agya, Daihatsu Sigra, Daihatsu Ayla serta Honda Brio Satya.

Lantas, dari kelima model tersebut siapa yang paling murah di awal tahun 2023 ini?

Mengutip website resmi masing-masing pabrikan, Daihatsu Ayla menjadi LCGC termurah saat ini dengan banderol mulai Rp 112,8 juta on-the-road (OTR) DKI Jakarta.

Selanjutnya, LCGC termurah nomor dua ditempati oleh Daihatsu Sigra dengan harga mulai Rp 131,5 juta OTR DKI Jakarta.

Sedangkan, untuk LCGC termahal di Januari 2023 ini adalah Honda Brio Satya tipe E CVT dengan harga Rp 188 juta OTR DKI Jakarta.

Jika dibandingkan dengan daftar harga LCGC pada Desember 2022, semua model terpantau belum mengalami kenaikan harga.

Baca juga: Jangan Malas Cek dan Ganti Cairan Radiator, Bisa Pengaruhi Kondisi Mesin Mobil

Berikut daftar lengkap harga LCGC Januari 2023:

Daihatsu Sigra:

1.0 D M/T Rp 131.500.000

1.0 M M/T Rp 142.100.000

1.2 X M/T Rp 151.800.000

1.2 X M/T DLX Rp 157.400.000

1.2 R M/T Rp 158.500.000

1.2 X A/T Rp 165.100.000

1.2 X A/T DLX Rp 170.600.000

1.2 R M/T DLX Rp 162.300.000

1.2 R A/T Rp 173.300.000

1.2 R A/T DLX Rp 174.700.000

Daihatsu Ayla:

1.0 D M/T Rp 112.800.000

1.0 D+ M/T Rp 125.400.000

1.0 X M/T Rp 136.500.000

1.0 X M/T DLX Rp 143.850.000

1.0 X A/T Rp 145.750.000

1.2 X M/T Rp 148.400.000

1.0 X A/T DLX Rp 153.200.000

1.2 R M/T Rp 155.550.000

1.2 X A/T Rp 158.700.000

1.2 R DLX M/T Rp 159.550.000

1.2 R A/T Rp 168.550.000

1.2 R DLX A/T Rp 172.550.000