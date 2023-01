Jadwal Siaran Langsung Coppa Italia di TVRI: Malam Ini Inter Milan vs Parma, AC Milan vs Torino Esok

BANJARMASINPOST.CO.ID - Simak jadwal babak 16 besar Coppa Italia 2022-2023 mulai malam ini yang Siaran Langsung TVRI.

Ada sejumlah laga menarik, malam ini Inter Milan vs Parma. Sementara besok ada laga AC Milan vs Torino.

Sebanyak delapan pertandingan babak 16 besar Coppa Italia 2022-2023 akan berlangsung dalam dua pekan.

Dan, empat pertandingan akan berlangsung pekan ini, empat pertandingan lain akan berlangsung pekan depan.

Empat pertandingan Coppa Italia 2022-2023 yang akan berlangsung pekan ini di awali dengan duel Inter Milan vs Parma.

Pertandingan Inter Milan vs Parma akan berlangsung Selasa (10/1/2023) malam atau Rabu (11/1/2023) dinihari pukul 03.00 WIB.

Laga Inter Milan vs Parma dapat disaksikan melalui siaran langsung di TVRI dari Stadion Giuseppe Meaza, Milan.

Berikutnya pertandingan antara AC Milan vs Torino yang akan berlangsung di Stadion San Siro, Milan.

Duel AC Milan vs Torino akan digelar Rabu (11/1/2023) malam atau Kamis (12/1/2023) dinihari pukul 03.00 WIB.

Laga AC Milan vs Torino juga bisa disaksikan melalui siaran langsung TVRI.

Dua pertandingan lainnya pekan ini berlangsung Kamis malam atau Jumat (13/1/2023) dinihari WIB.

Pertandingan berlangsung pukul 00.00 WIB antara Fiorentina vs Sampdoria.

Kemudian laga AS Roma vs Genoa akan kick off pukul 03.00 WIB.