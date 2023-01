Ditinggal Anang dan Ashanty, Perilaku Arsy Hermansyah Bikin Haru

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penyanyi Ashanty menunjukkan manisnya sikap Arsy Hermansyah kala jauh dari kedua orangtuanya.

Tingkah putri Anang Hermansyah yang kini sudah menginjak usia 8 tahun memang sering mencuri perhatian.

Meski memiliki latar belakang dari keluarga selebritis ternama, Arsy mempunyai sifat yang rendah harti.

Selain itu diusianya yang masih belia, Arsy juga memiliki bakat bermusik yang tak kalah luar biasa dari Anang Hermansyah dan Ashanty.

Tak heran lantaran pembawaanya tersebut, Arsy memiliki banyak penggemar yang datang dari berbagai kalangan.

Kini saat sedang berjauhan dari kedua orangtuanya, Arsy kembali menjadi perhatian.

Pasalnya Ashanty menunjukan sikap manis Arsy Hermansya pada ia dan Anang.

Dilansir melalui unggahan story di akun instagram pribadinya @ashanty_ash, Sabtu (14/1/2023) ibu sambung Aurel dan Azriel ini mendapat pesan romantis dari Arsy.

Padahal mereka sendiri baru pergi beberapa jam saja.

Tampak Arsy mengirimkan foto berupa hasil karya tangannya dengan bertuliskan kalimat I Love You Bunda.

“Dikirmi ini sama @queenarsy baru ditinggal belum sehari kak,” tulis Ashanty.

Selain menuliskan kalimat romantis, Arsy juga memilih warna khusus yang jadi favorit Ashanty.

“I make it by my self, is your favorit color right?” Tulis Arsy.

“Yepp, red is my fav color, thanks love,” balas Ashanty.