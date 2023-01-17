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Anak Lesti Kejora dan Rizky Billar Kerap Dibully, Ini Nasib Baby L Kala di Luar Negeri
Imbas sikap orangtuanya, Rizky Billar dan Lesti Kejora, Muhammad Leslar Al Fatih Billar alias Baby L kerap dibully. Ini nasibnya kala di Arab Saudi.
BANJARMASINPOST.CO.ID - Imbas sikap orangtuanya, Rizky Billar dan Lesti Kejora, Muhammad Leslar Al Fatih Billar alias Baby L kerap dibully.
Keadaan ini membuat Rizky Billar naik pitam.
Suami Lesti Kejora itu tak rela Baby L bolak-balik di bully.
Imbas Baby L bolak-balik di bully, Rizky Billar beri pesan menohok.
Bukan hanya itu, Rizky Billar juga bandingkan para haters dengan perlakuan orang arab saat umrah bertemu baby El.
Lantas seperti apa pesan menohok Rizky Billar?
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Seperti diketahui, Rizky Billar kini memang jarang tampil di layar kaca.
Terlebih sejak Rizky Billar tersandung kasus KDRT pada September lalu.
Rizky tampak memilih fokus menghabiskan waktu bersama keluarganya.
Ya, usai berdamai dengan Lesti Kejora, Rizky diketahui kerap plesiran bersama istri dan putranya, baby El.
Seperti baru-baru ini, sang aktor tampak memilih umrah dengan Lesti Kejora dan Baby El.
Namun siapa sangka, usai melakukan umrah, Rizky Billar justru dibuat naik pitam.
Hal itu diketahui dari unggahan di akun Instagramnya @rizkybillar baru-baru ini.
Di unggahan itu, Rizky Billar mengunggah sebuah tangakapan layar.