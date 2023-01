PSG vs Riyadh All Star Malam Ini: Head To Head Ronaldo vs Messi, Jadwal Link Streaming beIN Sport 1.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini disajikan Jadwal Bola PSG vs Riyadh All Star malam ini yang Siaran Langsung beIN Sport 1. Ada head to head Cristiano Ronaldo vs Lionel Messi.

Sesuai jadwal, laga Riyadh All Star vs PSG di ajang Riyadh Season Cup 2023 berlangsung, Jumat (20/1/2023) pukul 00.00 WIB. Laga ini bisa ditonton via Live Streaming Bein Sport 1.

Juga via Live Streaming TV Online Vision Plus. Link Riyadh All Star vs PSG bisa diakses via artikel ini.

Ronaldo yang kini bergabung dengan Al-Nassr, akan menjadi kapten untuk Riyadh All Star saat melawan PSG yang diperkuat Messi, Neymar dan Kylian Mbappe.

Laga yang dimainkan di Stadion King Fahd, Riyadh, Arab Saudi ini akan menjadi duel yang ke-37 antara Cristiano Ronaldo vs Lionel Messi.

Dua pemain terbaik dalam sejarah sepakbola, Messi dan Ronaldo ini tenty sudah tidak asing lagi berhadapan di lapangan.

Ronaldo dan Messi sudah sangat sering bertemu saat keduanya masih bermain di Liga Spanyol, yakni CR7 di Real Madrid dan La Pulga di Barcelona.

Dikutip dari Sportingnews, di level klub mereka berhadapan 34 kali dengan Messi memenangkan 15 pertandingan tersebut, Ronaldo 10 kali, dan sembilan hasil imbang.

Di seluruh pertandingan tersebut, Messi telah mencetak 21 gol dengan Ronaldo tepat di belakangnya dengan 20 gol.

Kali terakhir Ronaldo dan Messi bersua dalam satu pertandingan yakni pada 9 Desember 2020 lalu.

Saat itu CR7 masih bermain di Juventus dan bertemu Barcelona di Liga Champions dan menang 3-0 dari Blaugrana.

Di level intenasional, Messi dan Ronaldo dua kali berhadapan dengan berseragam Argentina dan Portugal. Hasilnya, keduanya sama-sama mendapatkan satu kali kemenangan.

Kedua pemain mencetak gol dalam pertemuan internasional pertama mereka pada tahun 2011 dengan Messi mencetak gol kemenangan pada menit ke-90 dalam kemenangan 2-1 Argentina.

Pertemuan kedua terjadi 2014 dengan skor 0-1 untuk kemenangan Portugal. Keduanya sama-sama tak mencetak gol.