Jadwal Liga Inggris Live SCTV Hari ini Ada Palace vs Newcastle, Liverpool vs Chelsea Streaming

Stasiun TV lokal SCTV dijadwalkan akan menyiarkan langsung dua pertandingan Liga Inggris pekan 21 mulai malam hari ini, Sabtu (21/1/2023), yakni laga Crystal Palace vs Newcastle United dan Arsenal vs Manchester United. Sementara itu big match laga Liverpool vs Chelsea hanya tayang lewat Live Streaming TV Online Vidio.