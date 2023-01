Puluhan Judul Game Terbaru untuk Aksesori Playstation 5, Dukung Peluncuran PSVR2 Februari 2023

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sony bersiap untuk meluncurkan aksesori terbaru untuk konsol game Playstation (PS) 5 yakni PSVR2 pada 22 Februari 2023 nanti.

PSVR2 merupakan aksesori PS5 yang memungkinkan para pengguna memainkan game berbasis virtual reality.

Untuk mendukung peluncuran PSVR2 bulan depan, Sony juga telah mengumumkan puluhan judul game yang bisa dibeli dan dimainkan di PSVR2 tersebut.

Selain 11 judul game yang telah diumumkan sebelumnya, baru-baru ini Sony kembali mengumumkan sejumlah judul game lainnya sehingga total ada 37 judul game untuk mendukung debut PSVR2.

Dari puluhan game ini, game balap mobil populer Gran Turismo 7 menjadi salah satu game yang bisa dimainkan di PSVR2. Game ini bisa didapatkan secara gratis bagi para pemilik Gran Turismo 7 versi PS5.

Baca juga: Sony Produksi Konsol Nextgen PS5 Lebih Banyak Tahun 2023, Konsumen Diuntungkan

Di versi PSVR2, pemain nantinya akan bisa mengendarai ratusan mobil dan merasakan berkendara di sirkuit balapan populer yang ada di Gran Turismo 7, seperti Nurburgring hingga Tsukuba, seakan berkendara di dunia nyata.

Selain Gran Turismo 7, ada beberapa game populer lain yang bakal turut hadir pada saat momen-momen peluncuran PSVR2.

Beberapa di antaranya seperti Horizon Call of the Mountain, No Man's Sky, Resident Evil Village, Jurassic World, Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge, dan masih banyak lagi.

Sony mengonfirmasi bahwa puluhan game pertama PSVR2 ini tidak akan meluncur di satu hari saja, melainkan akan dirilis secara bertahap mulai Februari hingga Maret 2023 mendatang.

Adapun game Gran Turismo 7 untuk PSVR2 tadi bakal bisa dimainkan ketika konsol VR ini pertama kali meluncur pada 22 Februari 2023 mendatang.

Selengkapnya, berikut daftar 37 judul game pertama untuk PSVR2 yang bakal meluncur Februari hingga Maret 2023 mendatang, sebagaimana dirangkum KompasTekno dari BlogPlayStation, Sabtu (21/1/2023).

1. After the Fall (Vertigo Games)

2. Altair Breaker (Thirdverse)

3. Before Your Eyes (Skybound Interactive)