Tingkah Syahrini Kala Makan Bareng Mertua, Pamer Posisi Duduk Orangtua Reino Barack

BANJARMASINPOST.CO.ID - Terekam tingkah Syahrini kala makan bareng dengan ayah dan ibu mertua di Jepang.

Sejak Desember 2022 hingga sekarang, pasangan Syahrini dan Reino Barack masih berada di Jepang.

Baru-baru ini, artis Syahrini atau yang lebih akrab disapa Incess tersebut makan malam dengan orangtua Reino Barack.

Syahrini bahkan pamerkan posisi duduk kala di meja makan, meliputi kursinya sendiri, kursi Reino Barack, kursi Rosano Barack dan kursi Reiko Barack.

Hal tersebut diketahui dari postingan Syahrini melalui instagram pribadinya, @princessyahrini.

Dilansir Banjarmasinpost.co.id dari postingan tersebut, Minggu (22/1/2023), Syahrini makan malam dengan keluarga Barack.

Hanya berempat saja, Syahrini pun membagikan denah posisi duduk saat makan dengan mertua.

Dalam denah yang dibuat Incess, tampak Syahrini dan Reino Barack duduk berdampingan.

Sementara, kursi Reiko Barack dan Rosano Barack berdampingan pula, tepat di hadapan Syahrini dan Reino Barack.

“Just the 4 of us, “ terang Syahrini melalui caption.

Namun, saat makan berlangsung tampaknya Reiko Barack yang duduk di samping Reino Barack.

Sementara, Syahrini duduk di samping Rosano Barack.

Tak hanya itu, tingkah Syahrini pun terekam saat menawarkan makanan kepada sang ibu mertua.

Terdengar, Incess menawarkan makanan kepada Reiko Barack akan tetapi sang ibu mertua menolak.