Bacaan Sholawat Nariyah Arab dan Latin, Simak Ceramah Buya Yahya Tentang Sholawat Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Buya Yahya terangkan mengenai Sholawat Nariyah. Simak juga bacaan Sholawat Nariyah arab dan latin.

Menurut Buya Yahya, Sholawat Nariyah mempunyai makna memohon kepada Allah SWT .

Ditegaskan Buya Yahya, dalam shalawat Nariyah tidak mengandung unsur kesyirikan dilihat dari makna bacaan.

Buya Yahya menuturkan shalawat Nariyah mengandung arti mengabulkan hajat atas washilah shalawat yang dimohonkan kepada Allah SWT.

Bacaan Sholawat Nariyah

اللَّهُمَّ صَلِّ صَلاَةً كَامِلَةً وَسَلِّمْ سَلاَمًا تَامًّا عَلىَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ تُنْحَلُ بِهَ الْعُقَدُ وَتَنْفَرِجُ بِهِ الْكُرَبُ وَتُقْضَى بِهِ الْحَوَائِجُ

وَتُنَالُ بِهِ الرَّغَائِبُ وَحُسْنُ الْخَوَاتِيْمِ وَيُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلىَ آلِهِ وَصَحْبِهِ عَدَدَ كُلِّ مَعْلُوْمٍ لَكَ

"Allahumma shali shalaatan kaamilatan wasallim salaaman taamman 'alaa sayyidina muhammadinil ladzii tanhallu bihil 'uqodu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqdhaa bihil hawaa-iju.

Wa tunaalu bihir-raghaa-ibu wa husnul khowaatimi wa yustasqal ghamaamu bi wajhihil kariimi wa 'alaa aalihii wa shohbihi fii kulli lamhatin wa nafasin bi 'adadi kulli ma'luumin laka."

Artinya: "Wahai Allah, limpahkanlah rahmat dan salam yang sempurna kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW. Semoga terurai dengan berkahnya segala macam buhulan dilepaskan dari segala kesusahan, tunaikan segala macam hajat, dan tercapai segala macam keinginan dan husnul khotimah. Dicurahkan air hujan (rahmat) dengan berkah pribadinya yang mulia. Semoga rahmat dan salam yang sempurna itu juga tetap tercurah kepada para keluarga dan sahabat beliau, setiap kedipan mata dan hembusan nafas, sebanyak bilangan yang diketahui oleh Engkau."

Buya Yahya menuturkan orang yang memvonis Sholawat Nariyah mengandung unsur kesyirikan adalah orang yang tidak paham Bahasa Arab.

"Bagian dari maknanya akan dikabulkan Allah hajat-hajatnya dengan Nabi Muhammad SAW, maksudnya bukan Nabi Muhammad SAW yang menyelesaikan hajat atau persoalan, melainkan kita berdoa memohon kepada Allah dengan disertai Nabi Muhammad SAW," papar Buya Yahya.

Ini karena Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan umat muslim ketika berdoa membawa serta dirinya memanjatkan hajat kepada Allah SWT.

Membawa kebesaran Rasulullah SAW dalam berdoa terdapat dalam hadist shahih Imam Bukharo, Imam Baihaqi, Imam Tirmidzi dan lainnya.