Ashanty Stres Gegara Azriel, Sampai Larang Putra Krisdayanti Bepergian

BANJARMASINPOST.CO.ID - Walau sudah beranjak dewasa, Azriel Hermansyah ternyata masih kerap mendapat larangan dari Ashanty.

Hal ini tak lain dipicu oleh kekhawatiran Ashanty terhadap putra kedua Anang Hermansyah dan Krisdayanti itu.

Ya, meski berstatus sebagai ibu sambung, Ashanty dikenal begitu dekat dengan Aurel Hermansyah dan Azriel Hermansyah.

Sedari kecil kedua anak Krisdayanti tersebut sudah diasuh Ashanty layaknya putra dan putri kandung.

Tak heran meski kini sudah beranjak dewasa, Aurel dan Azriel masih kerap bersikap manja kepada Ashanty.

Selain itu sikap Ashanty yang begitu protektif dan memperhatikan Aurel dan Azriel membuat hubungan mereka semakin kuat.

Meski demikian sering kali Ashanty juga bersikap berlebihan lantaran khawatir akan kondisi anak - anaknya itu.

Seperti yang terekam dalam unggahan video di kanal youtube The Hermansyah A6, Jumat (27/1/2023).

Mulanya Azriel terlihat meminta izin kepada Ashanty untuk pergi latihan bersama Atta Halilintar dan anggota tim yang lain.

Namun saat mendengar putranya itu ingin pergi, Ashanty justru melarang Azriel lantaran sedang hebohnya berita mengenai pelaku begal.

"Ziel kamu tau gak kemaren bunda dapet kabar loh ini begal udah masuk daerah Selatan terus korbannya kita kenal, dekat sini lagi di Radio Dalem no, no, no," ucap Ashanty.

Ibu Arsy Hermansyah itu bahkan mengaku sampai merasa stres saat Azriel sedang bepergian dan pulang terlalu malam.

"Takut bunda ah jangan pergi - pergi dulu ah, bunda tuh jadi stres loh udah lagi stres begini kamu pergi keluar, kamu mau bikin bunda tambah stres, ka please jangan pergi," tambah Ashanty.

Meski sering dapat perlakuan protektif dari Ashanty, Azriel justru mengaku senang.