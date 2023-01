Sambut Tahun 2023 dengan Yamaha Grand Filano Hybrid-Connected

BANJARMASINPOST,CO,ID - Membuka lembaran awal tahun 2023, Yamaha kembali menjadi pusat perhatian dengan menghadirkan produk terbaru Yamaha Grand Filano Hybrid-Connected yang melengkapi jajaran produk Classy Yamaha pada tanggal 17 Januari 2022 di Hotel St. Regis, Jakarta.

”Yamaha dengan misi perusahaan Kando Creating Company memiliki komitmen kuat untuk terus berinovasi dalam menghadirkan produk-produk unggulan yang tidak hanya dapat menjawab berbagai macam kebutuhan mobilitas konsumen, namun juga memberikan pengalaman berkendara yang menyenangkan jauh melebihi ekspektasi penggunanya. Oleh sebab itu, di tahun 2022 lalu kami menghadirkan kategori Classy Yamaha yang membawa tren gaya berkendara baru bagi mereka yang memiliki orientasi tinggi terhadap perkembangan teknologi dan juga tren gaya hidup. Hal ini terus menginspirasi Yamaha untuk lebih memperkuat eksistensi kategori Classy Yamaha dengan menghadirkan pilihan line up produk yang semakin lengkap kepada konsumen, yaitu dengan menghadirkan Grand Filano Hybrid Connected dengan desain yang lebih fashionable serta high-class dan dilengkapi dengan banyak fitur-fitur modern terbaru, termasuk juga penggunaan mesin Blue Core 125cc berteknologi Hybrid terbaru dari Yamaha. Kami optimis kehadiran Grand Filano Hybrid-Connected di keluarga Classy Yamaha akan mendapatkan respon yang positif dari konsumen bahkan berpotensi kuat menjadi sebuah trend setter baru layaknya skutik-skutik kami di kategori Maxi Yamaha yang saat ini begitu populer dan sangat dicintai oleh masyarakat Indonesia.” ungkap Dyonisius Beti, President Director & CEO PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM).

Selain melengkapi line up produk Classy Yamaha, kehadiran Yamaha Grand Filano Hybrid-Connected terinspirasi dari Fashion Trend Dunia, Yamaha Grand Filano Hybrid-Connected menjadi pilihan fashion skuter matic berkelas dalam melengkapi gaya hidup modern pengendara sesuai tren masa kini.

Bersama Yamaha Grand Filano Hybrid-Connected, Yamaha mengajak konsumen untuk step up ke level lifestyle yang lebih tinggi melalui keunggulan desain mewah, teknologi terbaru dan fitur canggih yang semakin berkelas.

Yamaha Grand Filano Hybrid-Connected LUX White Pearl (Yamaha Indonesia)

1. The Next Level of Fashion

Mengikuti perkembangan karakter generasi muda masa kini yang ingin memiliki tingkatan gaya hidup lebih tinggi atau berkelas, Yamaha mengajak konsumen untuk menjadi pusat perhatian bersama Yamaha Grand Filano Hybrid-Connected sebagai partner berkendara yang menunjang fashion style sehingga membuat pengendara tampil semakin berkelas.

Melalui desain mewah dan elegan pada body motor yang dikombinasikan dengan desain jok premium bertekstur bordir yang unik*

Semakin unggul, Yamaha Grand Filano Hybrid-Connected merupakan skutik matik pertama dikelasnya yang telah menggunakan TFT Sub Display, sehingga membuat tampilan digital speedometer semakin informatif dengan berwarna dan animasi seperti Welcome dan Goodbye Message, Odometer, Fuel Consumption, serta Power Assist Indicator.

Tampilannya yang stylish semakin diperkuat dengan pencahayaan yang semakin terang karena seluruh lampu sudah menggunakan LED seperti Diamond Shaped LED Headlight, Unique LED Position Light, Front dan Rear LED Turn Signals, LED Tailight hingga lampu LED pada bagasi.

Yamaha Grand Filano Hybrid-Connected NEO Beige (Yamaha Indonesia)

2. The Next Level of Technology

Menunjang tren gaya hidup modern masa kini dengan mengadopsi teknologi terbaru, Yamaha Grand Filano Hybrid-Connected sudah menggunakan mesin Blue Core Hybrid 125 cc sehingga mampu memberikan pengalaman berkendara lebih bertenaga, ramah lingkungan dan handal.

Teknologi Blue Core Hybrid memiliki dua sumber tenaga yang saling bersinergi, yaitu tenaga yang dihasilkan dari mesin serta tenaga yang berasal dari Electric Power Assist Start yang membuat akselerasi awal lebih bertenaga dan halus khususnya ketika melewati jalan menanjak atau membawa penumpang.

Semakin berkelas karena teknologi ini dilengkapi sistem One Push Start yang membuat mesin cepat menyala dengan satu sentuhan serta dilengkapi fitur Stop & Start System yang berfungsi mematikan mesin secara otomatis saat motor tidak digunakan sehingga lebih menghemat bahan bakar.

Selain menggunakan mesin Blue Core Hybrid 125cc, Yamaha Grand Filano Hybrid-Connected disempurnakan oleh fitur canggih Yamaha Motorcycle Connect yang mendukung generasi masa kini untuk always on.

Yamaha Grand Filano Hybrid-Connected NEO Black (Yamaha Indonesia)

Dengan teknologi Communication Control Unit (CCU), mampu menghubungkan sepeda motor dengan smartphone melalui aplikasi Y-Connect. Fitur ini memudahkan pengendara untuk mendapatkan notifikasi telepon, pesan, lokasi parkir terakhir, rekomendasi perawatan oli dan aki, memonitor konsumsi bahan bakar, rincian berkendara dan notifikasi malfunction.

Sehingga dapat mendukung kebutuhan gaya hidup pengendara masa kini untuk semakin berkelas.