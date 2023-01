Aib Ayu Ting Ting Dibocorkan Bilqis pada Boy William: She Always Angry

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pertemuan pedangdut Ayu Ting dan presenter Boy William di pernikahan Kiky Saputri dan Muhammad Khairi jadi perhatian.

Namun, ada juga yang mencuri perhatian adalah perbincangan Boy William dengan anak Ayu Ting Ting, Bilqis Khumaira Razak.

Hal ini terekam dalam insta story Boy William baru-baru ini.

Dalam pertemuan itu, Boy William dan Bilqis terlihat akrab.

Keduanya terlihat bercanda bersama.

Baca juga: Jika Pacari Gading Marten, Luna Maya: Kemana-mana Gandengan Lah

Baca juga: Fuji dan Thariq Dikabarkan Putus Imbas Saling Unfollow, Padahal Direstui Atta Halilintar

Ternyata, Boy dan Bilqis membicarakan Ayu Ting Ting.

"Is your mom nice? (apakah ibu kamu baik)" tanya Boy.

Bilqis lalu mengiayakannya sambil tertawa.

"Yes offcourse (ya tentu saja)," jawab Iqis seraya tertawa.

Lantas, Boy kembali menanyakan apakah Ayu Ting Ting sering marah pada Bilqis.

"Is she get angry with u alot? (apakah dia sering marah padamu)," timpal Boy.

Tak terduga, Bilqis mengaku jika ibunya tiap hari marah padanya.

"Everyday (Setiap hari)," jawab Bilqis. Keduanya lantas tertawa.

Lalu Boy mempertegas pertanyaannya.