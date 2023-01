Jadwal Bola Liga Inggris Siaran SCTV Pekan Ini Spurs vs Man City Mengejar Arsenal di Puncak

Jam tayang siaran langsung bola Jadwal Liga Inggris pekan ini mulai Sabtu 4 Februari 2023 dinihari via Live Streaming TV Online Siaran Langsung SCTV.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini adalah jadwal jam tayang siaran langsung bola Liga Inggris pekan ini mulai Sabtu (4/2/2023) dinihari via Live Streaming TV Online.

Adapun Jadwal Liga Inggris Pekan 22 akan di mulai laga Chelsea vs Fulham disusul Everton vs Arsenal.

Seluruh pertandingan Liga Inggris baik yang tayang gratis Siaran Langsung SCTV maupun tidak, bisa ditonton lewat Live Streaming Vidio.com.

Laga lain yang menarik untuk ditunggu adalah Mancehster United vs Crystal Palace, Wolves vs Liverpool dan bigmatch Tottenham vs Manchester City.

Arsenal masih memimpin klasemen Liga Inggris dan Manchester United tak beranjak dari peringkat keempat.

Fans Arsenal menikmati level performa yang belum pernah mereka lihat dari tim mereka selama bertahun-tahun dan itu bisa berakhir dengan titel Premier League pertama sejak musim 2003/04.

Dilansir 90 Min, Arsenal sedang duduk di puncak klasemen dengan sisa waktu kurang dari setengah musim untuk dimainkan, dan mereka memiliki keunggulan yang nyaman tetapi tidak unggul atas tim Manchester City yang sedang berjuang untuk konsistensi.

Sisi Mikel Arteta tidak akan mampu menyamai pencapaian Invincibles pada 2003/04 yang tidak pernah kalah dalam satu pun pertandingan Premier League.

Tetapi bagaimana perbandingannya dengan tim tersebut sejauh ini?

Sementara gelar 'Invincibles' lagi mungkin telah hilang dengan kekalahan tandang 3-1 di Manchester United, Arsenal sebenarnya berada dalam posisi yang lebih baik musim ini setelah 19 pertandingan daripada di bawah Arsene Wenger pada 2003/04.

Saat itu, Arsenal bahkan tidak berada di puncak liga pada tahap ini. Manchester United sedang dalam kemenangan yang luar biasa, sementara Arsenal menang tiga kali dan seri dua kali dari lima pertandingan terakhir mereka.

The Reds unggul satu poin atas Arsenal yang mengoleksi 45 poin.

Musim ini, Arsenal unggul lima poin dari Manchester City di puncak klasemen, dan mereka memiliki satu pertandingan di tangan atas juara saat ini.

The Gunners membanggakan 50 poin yang luar biasa, yang berarti mereka melakukan lebih baik daripada Invincibles. Rekor saat ini menang 16 kali, seri dua kali, dan kalah 1 kali, dibandingkan dengan menang 13 kali, seri enam kali, dan tidak kalah sama sekali.