Fakta Konser Sheila On 7 di Jakarta: Ashanty Puas, Ditonton 25 Ribu Orang, Raiders Malah Sederhana. 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penyanyi Ashanty pun puas. Diketahui, grup musik Sheila on 7 sukses menggelar konser bertajuk Tunggu Aku di Jakarta pada Sabtu, 28 Januari 2023.

Konser tunggal tersebut diketahui telah dinanti para personel Sheila on 7 yang terdiri dari Akhdiyat Duta Modjo (vokalis), Eross Candra (gitaris) dan Adam Muhammad Subarkah (bassis) selama 27 tahun.

Konser itu sukses mendatangkan puluhan ribu penonton yang ingin bernostalgia dengan Sheila On 7 itu.

Simak beberapa fakta konser Sheila On 7 itu.

1. Ditonton 25 Ribu Orang

Konser Sheila On 7 terbilang sangat sukses. Maklum, jumlah penontonnya mencapai 25 orang.

"Meski baru saja jeda selama pandemi, namun comeback mereka berhasil membius 25.000 penonton yang hadir," kata Andri Verraning Ayu, CEO Antara Suara, selaku promotor konser dari rilis yang diterima Tribunnews.com, Senin (30/1/2023).

Konser tunggal yang digelar di JIExpo Kemayoran ini menghadirkan deretan lagu-lagu yang dinikmati oleh berbagai generasi.

Selaku promotor konser ini, dia menuturkan pihaknya berharap konser ini bisa meredakan kerinduan terhadap Sheila On 7.

“Semua di sini sepakat bahwa Mendengarkan Sheila On 7 secara live adalah sebuah kerinduan. Selama apapun Sheila On 7 tampil di panggung, pasti akan selalu terasa kurang lama," kata Ayu.

"Seberapa besar perjuangan yang diperlukan untuk nonton Sheila On 7, pasti akan tetap diusahakan. Sesulit apapun rasanya untuk bersabar, kita pasti rela menunggu Sheila On 7 dimanapun. Ini bukan tentang dengerin Sheila On 7 dari kapan, tapi tentang sampai kapan akan dengerin Sheila On 7," pungkasnya.

Tidak sedikit public figure yang terlihat hadir langsung di JIExpo seperti Nia Ramadhani, Zaskia Adya Mecca, Hanung Bramantyo, Fiersa Besari, Ashanty, Titi Kamal, Ririn Ekawati, Paula Verhoeven, dan masih banyak lagi.

Tunggu Aku di Jakarta juga menjadi wadah bagi para Sheila Gank dari berbagai kota, bahkan ada yang dari Malaysia.

2. Riders Sederhana dan Unik