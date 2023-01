Jadwal Horor Real Madrid Bisa Buat Liverpool Unggul di Liga Champion Babak 16 Besar di SCTV

BANJARMASINPOST.CO.ID - Liverpool dan Real Madrid kembali berhadapan di Liga Champions. Terlepas dari performa buruk mereka, pasukan Jürgen Klopp dapat memanfaatkan jadwal pertandingan yang mengerikan.

Simak jadwal Liga Champions 2022/2023 yang sudah masuk babak 16 besar yang bakal Siaran Langsung SCTV mulai 14 Februari 2023.

Pada babak 16 besar Liga Champion ini menghadirkan big match meliputi Liverpool vs Real Madrid beserta Paris Saint-Germain (PSG) vs Bayern Munchen dan AC Milan vs Tottenham Hotspur.

Dengan Liverpool sekarang tersingkir dari Piala FA menyusul kekalahan 2-1 dari Brighton and Hove Albion, satu-satunya kompetisi yang tersisa untuk pasukan Jürgen Klopp adalah Liga Champions.

Namun, The Reds memiliki tugas yang sulit, karena mereka diadu melawan juara bertahan Real Madrid, dalam pertandingan ulangan final musim lalu.

Selain itu, dengan Liverpool tidak dalam performa terbaiknya, prospek melawan Madrid sangat menakutkan.

Namun tim asuhan Klopp bisa mendapatkan keberuntungan di pihak mereka, dalam bentuk jadwal pertandingan Madrid yang padat.

Karena keterlibatan mereka di Piala Dunia Klub FIFA, selain La Liga, Liga Champions dan piala domestik mereka, Madrid akan memainkan pertandingan rata-rata setiap tiga hari selama dua bulan ke depan.

Hari ini, mereka bermain melawan Barcelona di semifinal Copa del Rey, semakin menambah beban kerja dan mengadu domba mereka dengan tim yang lebih baik di bawah Xavi dalam dua pertandingan yang selalu berjuang keras dan sulit.

Pertandingan tersebut juga mencakup dua pertandingan melawan Liverpool di Liga Champions dan satu pertandingan melawan rival sekota Atlético Madrid di La Liga, ditambah pertandingan piala ganda dengan Barcelona.

Jika mereka melaju jauh di Piala Dunia Klub, tim asuhan Carlo Ancelotti akan memainkan 15 pertandingan besar pada awal April, memberikan beban besar pada skuat Ancelotti.

Liverpool dan Klopp akan berharap untuk dapat memanfaatkan ini sepenuhnya, mengingat Liverpool tersingkir dari kedua kompetisi piala domestik, dengan The Reds memiliki jadwal pertandingan yang jauh lebih padat (meskipun tidak terlalu mudah) untuk sementara waktu.

Daftar jadwal pertandingan Real Madrid:

2/2 Real Madrid vs. Valencia (La Liga)