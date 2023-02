Bukti Verrell Bramasta Masih Terpincut Natasha Wilona, Latasha Mencuat

BANJARMASINPOST.CO.ID - Meski sudah memiliki kekasih baru, Verrell Bramasta masih saja terus dikaitkan dengan sosok Natasha Wilona.

Padahal putra Venna Melinda itu santer disebut sedang menjalin hubungan dengan Latasha Safira.

Apalagi Verrell juga masih gemar menghubungkan dirinya dengan sang mantan kekasih.

Lantaran sikapnya tersebut, Verrell Bramasta ditenggarai masih menaruh perasaan pada Natasha Wilona.

Selepas berpisah dengan Wilona, Verrell memang belum terdengar mengumumkan siapa sosok kekasih barunya.

Walau demikian Verrell sempat ramai digosipkan dekat dengan beberapa wanita sebut saja Ranty Maria, Febby Rastanty, Sarah Samantha, hingga Latasha Safira.

Yang terbaru Verrell sempat mengaku sudah memiliki kekasih baru pada Nagita Slavina dan Raffi Ahmad.

Tak menyebut dengan pasti siapa sosok kekasih terbarunya, banyak warganet menuding bahwa wanita yang kini mendampingi Verrell adalah sosok Latasha.

Pasalnya Verrell dan Latasha beberapa kali kedapatan menghabiskan waktu bersama termasuk saat merayakan ulang tahun Venna Melinda beberapa waktu lalu.

Namun walau sudah memiliki kekasih, Verrell masih saja gemar dihubungkan dengan Natasha Wilona.

Lantaran sikapnya tersebut, Verrell pun mendapat kritik pedas dari netizen.

Seperti yang dilansir lewat akun instagram pribadinya Selasa (31/1/2023) kala Verrell membagikan sejumlah potret liburannya dengan Athalla.

"Our first Bro-neymoon in while. Brother honeymoon. That's right

Where to next?

@doublesixseminyak 's penthouse never disappoints," tulis Verrell.