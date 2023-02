Jadwal Siaran Liga Inggris Pekan 22 Hari Ini Chelsea vs Fulham, Liverpool Esok di SCTV, MU Streaming

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut adalah jadwal siaran langsung Liga Inggris pekan 22 yang akan tayang gratis di SCTV dan Live Streaming TV Online Vidio mulai malam ini, Jumat (3/2/2023).

Jadwal Liga Inggris malam ini akan buka laga Chelsea vs Fulham tidak Siaran langsung SCTV namun Live Streaming TV Online Vidio.

Jadwal siaran langsung Liga Inggris di SCTV berikutnya Sabtu ada Everton vs Arsenal, Man United vs Crystal Palace yang tayang jam 22.00 WIB via Live Streaming Vidio.com.

Sementara itu, Liga Inggris di TV lokal SCTV adalah laga Wolverhampton vs Liverpool yang berlangsung jam 22.00 WIB. Duel Tottenham vs Man City di gelar pada Minggu di TV Online Vidio.

Baca juga: Jadwal Liga Inggris Siaran Langsung SCTV, Ini Lawan Chelsea, Man United, Arsenal, City dll Pekan ini

Baca juga: Susunan Pemain Impian Arteta untuk Arsenal Belum Lengkap, Pemuncak Liga Inggris Berburu Gelandang

Sebanyak 10 pertandingan itu bisa ditonton melalui Vidio, sementara sejumlah laga pilihan juga bisa disaksikan via SCTV.

Jadwal Liga Inggris pekan ini akan dibuka oleh Derby London antara Chelsea vs Fulham dinihari ini.

Chelsea akan menjamu Fulham di Liga Premier pada hari Jumat, berusaha untuk kembali ke jalur kemenangan setelah bermain imbang tanpa gol melawan Liverpool.

Chelsea saat ini berada di urutan kesepuluh di klasemen Liga Premier, dan mereka hanya meraih satu kemenangan dari lima pertandingan liga terakhir mereka menuju pertandingan melawan Fulham.

Graham Potter berada di bawah banyak tekanan untuk membuat timnya kembali bersemangat.

Dan akan menarik untuk melihat apakah Chelsea dapat meraih ketiga poin melawan rival London mereka.

Sementara itu, Fulham datang ke pertandingan ini setelah dua kekalahan liga berturut-turut melawan Tottenham Hotspur dan Newcastle United.

Mereka akan putus asa untuk bangkit kembali dengan kuat. Dan mengingat fakta bahwa Chelsea cukup tidak konsisten musim ini, mereka akan menyukai peluang mereka untuk mendapatkan hasil tandang yang positif di sini.

Fulham berada di urutan ketujuh klasemen, dan Marco Silva berharap bisa membimbing timnya ke sepakbola Eropa musim ini.

Masih harus dilihat apakah tim tamu bisa membuat kejutan di Stamford Bridge.