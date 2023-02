Alasan Richard Kyle Batal Nikahi Jessica Iskandar, Istri Vincent Verhaag Berbeda Prinsip Soal Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sejak asmaranya dengan Richard Kyle kandas beberapa tahun lalu, aktris dan presenter Jessica Iskandar kini sudah menikah dan memiliki momongan dari pernikahan keduanya.

Jedar sapaan akrab Jessica kini tengah membina rumah tangga bersama Vincent Verhaag.

Dahulu saat Jedar berpisah dengan Richard banyak netizen yang menyayangkan karena menilai keduanya serasi, bahkan mereka memang sudah pernah bertunangan meski kini gagal menikah.

Alasan mengapa Jedar dan Richard berpisah meski sudah bertunangan diungkap oleh kakak Jessica iskandar, Erick Iskandar.

Erick menyebut, adiknya dan Richard Kyle memiliki perbedaan prinsip.

"Pengin jadi ibu, ya memang kan kita kaget Jedar-nya pengin punya anak, tapi (Richard) bilang 'no, I am not ready', jadi jalannya sudah beda, cuma dipaksakan," ucap Erick Iskandar dikutip dari kanal YouTube Melaney Ricardo, Rabu (24/11/2021) via Tribun Lampung, pada Jumat (3/2/2023).

Menurut sang kakak, wanita yang akrab disapa Jedar itu memiliki keinginan untuk menjadi ibu rumah tangga.

"Dia pengin jadi ibu rumah tangga, kerjaan dia penginnya masak, urus anak, jadi bukan yang syuting, syuting, syuting, anaknya ke mana, sama suster, dia ( Richard Kyle) enggak mau kayak gitu," ungkapnya lagi.

Hal tersebut tampaknya dibenarkan oleh Richard Kyle.

"Mungkin nilai-nilai atau prinsip kita nggak sama. Gue rasa buat gue, kita punya perbedaan.

Dan dalam perbedaan itu pasti mempengaruhi keyakinan dan pemikiran kita," ujar RIchard Kyle kanal YouTube CURHAT BANG Denny Sumargo seperti diwartakan Grid.ID beberapa waktu silam.

Pada akhirnya, keduanya sepakat untuk putus.

Padahal sebagaimana diketahui, Jessica Iskandar dan Richard Kyle telah resmi bertunangan pada 15 Juni 2019 lalu.

Keduanya telah menggelar pesta yang begitu megah di Hotel Ritz Carlton meski pernikahannya direncanakan akan digelar tahun 2020.