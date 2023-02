Satu Rahasia Youtuber Zuni and Family Kalahkan Raffi Ahmad dan Atta Halilintar, Rp 183 M Per Tahun

BANJARMASINPOST.CO.ID - Nama Youtuber Zuni and Family memang tak begitu familiar bagi yang suka konten artis seperti Raffi Ahmad, Atta Halilintar hingga Deddy Corbuzier.

Namun, ternyata para artis itu bukanlah YouTuber dengan pendapatan tertinggi di Indonesia saat ini.

Rupanya, youTuber dengan pendapatan tertinggi di Indonesia, bahkan di Asia dan Oseania justru adalah akun Zuni and Family.

Ya, Zuni and Family merupakan sebuah akun yang mungkin saja jarang Anda dengar.

Hal ini terungkap setelah situs digitalinformationworld.com, belum lama ini.

Situs ini merilis daftar Channel YouTube dengan pernghasilan tertinggi sepanjang masa di Asia dan Oseania belum lama ini.

Dalam daftar tersebut, sebuah Kanal YouTube Indonesia bernama Zuni and Family muncul dalam daftar kanal YouTube yang berpenghasilan tertinggi se-Indonesia.

Baca juga: Kuak Nasib Ferry Irawan di Rumah Venna Melinda, Sunan Kalijaga: Ngepel, Angkat Jemuran

Baca juga: Ajak Elvy Sukaesih Cium Ahmad Dhani, Ulah Mulan Jameela di Konser Dewa 19

Pendapatan rata-ratanya adalah $12,200,387 dollar atau setara Rp 183 miliar per tahun.

20230204 digitalinformationworld

The all time top earning YouTube Channel in the rest of Asia and Oceania

Lantas, apa rahasia yang membuat kanal YouTube Zuni and Family ini begitu populer dan siapa sosok di balik kanal YouTube tersebut?

Dikutip dari TribunJakarta.com, kanal YouTube Zuni and Family merupakan channel yang berisi konten-konten menarik seputar anak-anak.

Zuni and Family sukses menarik perhatian banyak orang dengan videonya yang terlihat natural tanpa banyak menggunakan proses editing yang rumit.

Channel YouTube ini mengusung tema bermain dan juga edukatif untuk anak-anak,

Konten Zuni and Family memiliki jumlah penonton yang cukup banyak pada masing-masing videonya.

Ada juga yang netizen yang beranggapan akun ini memiliki pangsa penonton anak-anak yang disebut akan sangat jarang men-skip iklan dan itu sangat berpengaruh pada pendapatan Zuni and Family.