Anang Sentil Ayu Ting Ting, Tingkah Boy William Disorot BCL dan Rossa

BANJARMASINPOST.CO.ID - Musisi Anang Hermansyah tiba-tiba menyentil soal Ayu Ting Ting pada Boy William.

Hal ini membuat Bunga Citra Lestari alias BCL, Rossa dan Judikan ikut bereaksi.

Ya, Boy William ternyata terlihat salah tingkah ketika ditanya soal Ayu Ting Ting.

Hal ini terjadi di Indonesian Idol 2023 babak spekta 1 tadi malam, Senin 6 Februari.

Sebelum acara dimulai, Anang Hermansyah sengaja menyinggung Ayu Ting Ting di depan Boy William.

Mulanya, Boy William meminta pendapat para juri atas penampilannya malam itu.

Boy William mengenakan jaket tebal dengan bulu-bulu di bagian penutup kepalanya.

"Sebelumnya Bang Judika, what's going on? Ada yang berbeda dari saya?" Tanya Boy William.

"Gak papa, gue lihat penampilan lo malam ini berbeda," jawab Judika.

"How is it? How is it?" tanya Boy William lagi.

Judika menimpali dengan menyebut keren dan spektakuler.

Boy William lantas minta pendapat Rossa.

"Gue jadi merasa kedinginan banget di sini," jawab Rossa.

"You know what? Gue punya sedikit pengakuan," Ujar Boy William.