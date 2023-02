Raut Wajah Lesti Kejora Kala Liburan dengan Rizky Billar Disorot Lagi, Singgung Soal Berkah

BANJARMASINPOST.CO.ID - Asyik liburan bersama aktor Rizky Billar, raut wajah penyanyi dangdut Lesti Kejora justru ramai jadi sorotan.

Kondisi rumah tangga pedangdut Lesti Kejora sepertinya tak juga berhenti jadi bahan perbincangan.

Usai ramai perihal tantangan kasus KDRT yang dilakukan Rizky Billar selaku suami, Lesty justru memilih untuk kembali mempertahankan rumah tangganya.

Keduanya kini kembali terlihat bersama dan tak segan untuk menunjukan kemesraan di depan publik.

Walau kondisi rumah tangganya sudah kembali membaik, berita miring perihal hubungan Lesty dan Billar tak jua mereda.

Ibu Muhammad Leslar Al-Fatih Billar itu bahkan disebut - sebut merasa tertekan lantaran raut wajah yang ditunjukkannya di depan publik.

Namun tudingan tersebut tampaknya langsung berusaha ditepis oleh Lesty.

Pasalnya dilansir melalui unggahan di akun instagram pribadinya, Rabu (8/2/2023) raut wajah Lesty kala sedang berlibur dengan Rizky Billar justru menuai pujian.

Keduanya kini memang sedang asyik liburan di Bali dengan menginap di salah satu villa mewah.

Sembari memamerkan kondisi villa yang ditempatinya bersama Billar, Lesty membuat video yang menyoroti penampilan terutama pada bagian wajah.

"Terimakasih ya Allah atas semua keberkahan yang luar biasa masyaAllah

Thank you @peppersseminyakbali

Video by @bibobns," tulis Lesty.

Walau tak menunjukan Rizky Billar dalam video tersebut, Lesty ramai dipuji dan ddibanjiri doa dari kerabat dekat maupun netizen.

"hazman_alidrus : moga selalu sukses & dalam lindungan Allah SWT ya dede @lestykejora,"