Perlakuan Alden MasterChef pada Natasha Wilona di Lokasi Syuting Skaya and The Big Boss, Maknyos

Perlakuan Alden MasterChef Indonesia pada Natasha Wilona di Lokasi Syuting Skaya and The Big Boss.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Satu momen kala syuting Skaya and The Bog Boss jadi perhatian. Ini terkait perlakuan Alden MasterChef Indonesia pada Natasha Wilona cs.

Ternyata, perlakuan pria yang bernama Jonathan Alden di lokasi syuting Skaya and The Big Boss itu lama dinantikan Natasha Wilona.

Ya, akhirnya Natasha Wilona kesampaian merasakan hasil masakan Jonathan Alden.

Ternyata, jebolan MasterChef Indonesia 9 itu membawa hasil masakannya sendiri ke lokasi syuting Serial Skaya and The Big Boss.

Natasha Wilona terlihat mendekati Alden yang nampaknya baru sampai di lokasi syuting dan membawa masakannya.

"Si Alden juga masak tau by the way," ucap Wilona yang berdiri di dekat Alden.

Baca juga: Sesak Napas, Ashanty Dilarikan Anang dan Azriel ke Rumah Sakit Lagi

Baca juga: Kelakuan Betrand Peto di Rumah Dikuak Ruben Onsu, Padahal Punya Tubuh Macho

Saat itu Alden terlihat membawa satu box berisi makanan hasil masakannya yaitu ayam betutu.

Alden pun membawa box makanannya ke tengah-tengah beberapa pemeran Skaya and The Big Boss yang hendak menyantap nasi kuning dari Wilona.

Wilona terlihat antusias saat hendak menyantap hasil masakan Alden.

Tampak belum percaya, Wilona menanyakan kembali soal masakan yang dibawa Alden.

"Wiih, ini bikinan Alden sendiri?" tanya Wilona pada Alden yang jongkok di depannya membuka ayam betutu yang dibungkus dengan alumunium foil.

Alden tampak mengangguk dan mengaku membuat ayam betutu itu sendiri.

Usai alumunium foil itu dibuka, Wilona langsung menjadi yang pertama mengambil ayam betutu yang tampak dibuat seperti sate oleh Alden.

Tak mengambil untuk dirinya sendiri, Wilona nampaknya memberikan satu tusuk sate itu kepada Kevin Leonardo yang juga tak sabar ingin merasakan masakan Alden.