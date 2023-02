Dulu Sahabatan Dengan Syahrini, Kini Melanie Kartadinata Justru Puji Luna Maya dan Tak Follow Incess

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kondisi hubungan Syahrini dengan sang sahabat yakni Melanie Kartadinata tengah jadi sorotan.

Pasalnya Melanie beberapa kali terlihat memuji Luna Maya yang notabene adalah mantan kekasih Reino Barack sebelum menikahi Syahrini.

Hal yang lebih mencuri perhatian adalah sikap Syahrini alias Incess dan Melanie Kartadinata lantaran tak saling follow di media sosial instagram.

Padahal saat masih menetap di Indonesia, hubungan Syahrini dan Melanie Kartadinata begitu dekat.

Selain dikenal sebagai seorang sosialita dan sahabat Syahrini, Melanie Kartadinata adalah seorang balerina profesional.

Incess bahkan sempat membuat video perihal megahnya rumah Melanie Kartadinata saat bertandang dengan Reino Barack.

Sontak sikap Syahrini dan Melanie yang tak saling follow ini pun menimbulkan rasa heran netizen.

Apalagi dilansir melalui unggahan di akun instagram @lunamaya, Jumat (17/2/2023) Melani tampak meninggalkan pujian untuk mantan kekasih Reino Barack itu.

Dalam unggahannya Luna memamerkan momen saat ia sedang menghadiri acara New York Fashion Week.

Luna tampil anggun mengenakan dress diatas lutut dan bersanding bersama para publik figur dunia.

"Wrapped in @michaelkors for New York Fashion Week 2023 ," tulisnya.

Penampilan Luna tersebut lantas mendapat pujian dari Melanie yang meninggalkan emoticon bertepuk tangan.

Seperti yang diketahui bersama setelah menikah dengan Reino Barack, Incess dikabarkan terlibat perang dingin bersama Luna Maya.

Padahal dulu keduanya memiliki hubungan yang cukup dekat dan bergaul di lingkungan yang sama.

