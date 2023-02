Datangi Butik Hermes di Jepang, Syahrini Dapat Perlakuan Seperti Ini. 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penyanyi Syahrini kini sedang berada di Jepang bersama sang suami, pengusaha Reino Barack.

Kini, artis yang akrab disapa dengan sebutan Incess tersebut lebih banyak menghabiskan waktunya untuk menemani Reino Barack.

Maklum, kakak perempuan Aisyahrani tersebut meninggalkan dunia entertainment semenjak menikah pada 2019 lalu.

Aktivitas Syahrini dan Reino Barack biasanya dibagikan melalui media sosial instagram.

Mulai dari jalan-jalan, berbelanja, rapat bersama kolega Reino Barack hingga makan bersama di restoran.

Baru-baru ini pun Syahrini tampak memamerkan aktivitasnya ketika menyantap hidangan di butik Hermes.

Baca juga: Kans Pacari Natasha Wilona, Randy Martin Buat Dewi Perssik Penasaran

Baca juga: Sahur di Rumah Raffi Ahmad dan Nagita, Ada Rafathar dan Rayyanza di Acara Ramadhan 2023 NET TV

Menjadi pelanggan setia Hermes, Syahrini pamerkan fasilitas khusus yang ia dan sang suami dapatkan di butik Hermes di Jepang.

Fasilitas tersebut yaitu dijamu di ruangan khusus. Tampak di atas meja tersaji hidangan cokelat dan minuman pelengkapnya.

Dari penuturannya, Syahrini mengaku kerap mendapatkan sambutan seperti demikian.

Dijamu dengan makanan dan minuman di ruangan khusus.

“Always a warm welcome from the private room, “ ujar Syahrini.

Terlihat, satu buah tas hermes berwarna abu-abu diletakan di atas meja tersebut.

Syahrini mengambil satu iris cokelat dari piring yang diletakan di atas meja itu.

Intip Mewahnya Jamuan Syahrini dan Reino Barack di Jepang