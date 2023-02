Jadwal Siaran Bola Liga Champion, Liverpool, vs Madrid di SCTV dan Inter vs FC Porto Streaming

Jadwal Liga Champions Babak 16 Besar Liverpool vs Real Madrid, Man City Siaran Langsung SCTV, Napoli, Inter Milan vs FC Porto Live Streaming TV Online Vidio.com

BANJARMASINPOST.CO.ID - Simak Jadwal Liga Champions Babak 16 Besar mulai Rabu dini hari ini, ada Liverpool vs Real Madrid dan besoknya Kamis dinihari RB Leipzig vs Manchester City yang akan Siaran Langsung SCTV.

Juga ada Eintracht Frankfurt vs Napoli dan hari berikutnya Inter Milan vs FC Porto yang akan tayang via Live Streaming TV Online Vidio.com.

Siaran langsung Liga Champions babak 16 Besar hanya tayang di SCTV dan Live Streaming Vidio.com.

Liverpool mendapat kesempatan untuk membalas dendam pada Real Madrid pada hari Selasa setelah kalah di final Liga Champions tahun lalu.

Para pemain Liverpool tidak membutuhkan motivasi ekstra untuk pertandingan Liga Champions besok melawan Real Madrid, tetapi pertandingan tersebut memiliki arti lebih bagi Trent Alexander-Arnold dan Mohamed Salah.

Baca juga: Comeback Ketajaman Lukaku di Liga Italia, Inter Kian Pede Jelang Kontra Porto di Liga Champion

Baca juga: Pahlawan The Reds Diragukan Saat Liverpool vs Real Madrid di Liga Champion, Mo Salah Jadi Andalan

Liverpool berada di ambang sejarah hanya beberapa bulan yang lalu menjelang akhir musim lalu sebelum harapan mereka runtuh dengan cara yang menghancurkan baik di Liga Premier dan Liga Champions.

Gelar liga selalu merupakan pukulan panjang dan bergantung pada Manchester City yang kehilangan poin melawan Aston Villa, tetapi ada harapan tulus bahwa trofi Liga Champions ketujuh kembali ke Merseyside.

Liverpool telah memenangkan semua kecuali dua dari 12 pertandingan Eropa mereka hingga final dan Jurgen Klopp memiliki skuad yang fit untuk dipilih.

Tapi The Reds menghadapi Thibaut Courtois yang terinspirasi dengan pemain Belgia itu terbukti tak terkalahkan di gawang Real.

Dilansir Express, Liverpool membumbui gawang lawan mereka dengan Salah melakukan segalanya selain mencetak gol.

Pada akhirnya, Liverpool menyelesaikan dengan 24 tembakan ke gawang, sedangkan Real empat.

Tetapi tim Spanyol itu terbukti lebih klinis di saat-saat yang paling penting. Federico Valverde diberi ruang di sayap kanan Real untuk memilih umpan silang rendah menuju tiang jauh, di mana Vinicius Jr menyelinap di belakang Trent Alexander-Arnold untuk mencetak satu-satunya gol permainan.

Itu menempatkan pemain internasional Inggris di bawah sorotan sekali lagi karena kehilangan konsentrasi.

Sejak saat itu, bek Liverpool itu telah menghindari beberapa pengawasan ketat atas kemampuan bertahannya dan itu tampaknya menjadi bagian dari alasan mengapa dia tidak disukai oleh Gareth Southgate untuk kampanye Piala Dunia Inggris.