Jadwal Jam Tayang Timnas U20 vs Irak Siaran Live RCTI Piala Asia U20 2023, Ambisi Singa Mesopotamia

Banner jadwal siaran langsung (live) TV RCTI pertandingan sepak bola Timnas U20 Indonesia vs Irak di ajang Piala Asia U20 2023.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini adalah jadwal siaran langsung Timnas U20 Indonesia vs Irak di Piala Asia U-20 2023 yang akan tayang di stasiun TV RCTI.

Jadwal siaran langsung RCTI pertandingan Timnas U20 Indonesia vs Irak ajang Piala Asia U-20 2023 adalah pada hari Rabu (1/3/2023) yang tayang jam 18.00 WIB.

Selain lewat saluran tv antena (free to air/FTA) Inews TV, pertandingan Timnas U20 Indonesia vs Irak ajang Piala Asia U-20 2023. juga bisa ditonton gratis lewat Live Streaming RCTI Plus.

Timnas U-20 Irak sudah siap untuk menatap Piala Asia U-20 2023.

Timnas U-20 Irak bakal bertolak ke Uzbekistan pada Sabtu (25/2/2023).

Irak merupakan salah satu lawan Timnas U-20 Indonesia di Grup A Piala Asia U-20 2023.

Irak juga jadi lawan pertama timnas U-20 Indonesia di Grup A.

Laga kedua tim bakal digelar pada 1 Maret 2023 di Lokomotif Stadium, Tashkent.

Timnas U-20 Indonesia wajib pasang kuda-kuda di laga pembuka.

Pasalnya sang lawan sudah punya target tinggi pada gelaran dua tahunan tersebut.

Bahkan, Singa Mesopotamia Muda - julukan Timnas U-20 Irak - berani untuk menatap gelaran Piala Dunia U-20 yang akan digelar di Indonesia tahun ini.

Hal tersebut disampaikan oleh Koordinator Media timnas U-20 Irak, yaitu Qahtan Al-Maliki.

"Absennya Blnd Hassan akan berdampak dengan tim, tetapi tim teknikal akan bekerja keras untuk mempersiapkan pengganti," ujar Qahtan dilansir dari akun Twitter Iraq Football Podcast.