Kado Atta Halilintar dan Aurel untuk Ultah Putrinya, Lagu Ameena Ditonton 400 Ribu Lebih Netizen

BANJARMASINPOST.CO.ID - Ulang tahun pertama Ameena Hanna Nur Atta berlangsung meriah dan dihadiri sanak kerabat Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah.

Selain keakraban keluarga besar, Atta Halilintar dan Aurel juga menyiapkan kado spesial untuk putri mereka.

Ya lagu berjudul Ameena belum lama dirilis dan menjadi persembahan Atta dan Aurel untuk Ameena.

Tak cuma untuk Ameena, lagu tersebut juga rupanya banyak dinikmati oleh netizen.

Buktinya, lagu yang juga diunggah ke kanal Youtube itu sudah ditonton lebih dari 432 ribu penonton dan menuai lebih dari 6,5 ribu komentar.

Lagu berjudul Ameena tersebut dikhususkan untuk putri kecil mereka yang baru saja berumur 1 tahun pada tanggal 22 Februari 2023.

Bahkan dalam video klip tersebut Ameena Hanna Nur Atta ikut hadir menjadi pemeran video bersama Atta dan Aurel.

"Biar nanti kalau udah gede, 'oh birthday aku yang ke 1 tahun spesial banget'," ujar Atta Halilintar dalam tayangan Youtube AH, Jumat (24/2/2023).

Lagu ciptaan Atta Halilintar tersebut menampilkan backsound suara Ameena Hanna Nur Atta layaknya seorang bayi.

Namun proses syuting video clip tidak semudah yang dibayangkan.

Ameena masih membutuhkan waktu tidur di sela break syuting video klip.

Hal tersebut untuk menjaga mood dari putri Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah.

Meskipun begitu Ameena Hanna Nur Atta tidak terlihat rewel saat syuting video clip berlangsung hingga selesai.

Atta Halilintar dan timnya melakukan syuting video clip di ruangan yang luas dan dibantu lebih dari 10 orang.

Berikut lirik lagu Ameena

Ameena...

24 hour non stop bersama ameena

Walau kadang lelah mama tetep happy aja

Tingkahmu yang lucu hooo ooo

Buat mama tertawa hooo ooo

Canda dan tawanya membuatku bahagia

Ji ro lu pat

Ameena ameena ameena you are my everything

Senyum tawamu buat melting

Ameena ameena ameena you are my everything

Senyum tawamu buat melting

(ameena part)

Bukan dapat money kamu bikin happy

Kamulah rezeki Untuk papi mami

Joget lagi kanan kiri jangan iri ikut sini

Ameena Ameena

Anaknya papata

Manis like banana

Gak Perlu pakai gula

Ji ro lu pat

Ameena ameena ameena you are my everything

Senyum tawamu buat melting

Ameena ameena ameena you are my everything

Senyum tawamu buat melting

(Ameena Part)

