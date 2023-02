Millen Cyrus Gandeng Bule Australia, Tampil Kompak Kala Hadiri Ultah Ameena

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pesta ulang tahun (ultah) pertama putri Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah, Ameena Hanna Nur Atta digelar meriah dan dihadiri para selebritis.

Satu diantaranya selebgram Muhammad Millendaru alias Millen Cyrus keponakan Ashanty.

Nampak mengenakan dress serba hitam, Millen Cyrus nampak hadir sambil menggandeng seorang pria yang disebutnya sebagai pacar.

Pria tersebut rupanya seorang bule dan bukan berasal dari Indonesia.

Sosok pria berbadan tegap yang kini menjadi pacar Millen Cyrus pun mencuri perhatian publik.

Saat hadiri pesta ulang tahun Ameena, Millen dan sang pacar tampak kompak mengenakan busana bertema hitam.

Millen Cyrus mengenakan long dress terbuka berwarna pink yang dilapisi outer hitam.

Sementara sang pacar mengenakan atasan kemeja lengan panjang berwarna hitam dan celana panjang abu-abu.

Hal tersebut juga terlihat dalam vlog yang diunggah ke kanal YouTube The Hermansyah A6. Di vlog itu, Millen tampak menghampiri Ashanty yang sedang duduk sendirian.

Reaksi Ashanty selaku tante Millen pun terkuak.

Kekasih Millen tersebut agaknya merupakan orang asing lantaran Millen meminta Ashanty untuk berbicara dalam bahasa Inggris.

Setelah itu, Ashanty sempat mengobrol dengan pria gandengan Millen.

"Where did you meet her? (Dimana kamu bertemu dia?)," tanya Ashanty.

"Bali," jawab pria tersebut sambil tersenyum.

