Timnas U20 vs Irak: Prediksi Pemain, Jadwal Live dan Link Streaming TV RCTI, Wapadai Charbel Shamoon

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini adalah jadwal siaran langsung dan prediksi Timnas U20 Indonesia vs Irak di Piala Asia U-20 2023 yang akan tayang gratis di stasiun TV RCTI dan INews TV.

Jadwal siaran langsung dan Live Streaming RCTI pertandingan sepak bola Timnas U20 Indonesia vs Irak ajang Piala Asia U-20 2023 adalah pada hari Rabu (1/3/2023) yang tayang jam 18.00 WIB.

Selain lewat saluran tv antena (free to air/FTA) Inews TV, pertandingan Timnas U20 Indonesia vs Irak ajang Piala Asia U-20 2023. juga bisa ditonton gratis lewat Live Streaming RCTI Plus.

Laga pembuka Grup A Piala Asia U20 2023 ini bakal digelar di Lokomotif Stadium, Tashkent.

Untuk menghadapi Irak, Shin Tae-yong akan memasang motor permainan di lini tengah untuk menjadi kreator penyerangan.

STY bisa memasang Achmad Maulana, Zanadin Fariz, dan Arkhan Fikri.

Namun Shin Tae-yong juga bisa mengganti beberapa pemain gelandang lain seperti Hugo Samir atau Afriyanto Nico.

Kemungkinan Arkhan Fikri akan dijadikan andalan Shin Tae-yong selama 90 menit pertandingan berjalan.

Diketahui, sosok Arkhan Fikri akan jadi pengganti Marselino yang absen di ajang Piala Asia U20 ini.

Di bawah mistar gawang, Cahya Supriadi kemungkinan akan dipasang jadi kiper utama.

Dan di barisan depan, duet Ginanjar Wahyu dan Rabbani Tasnim diprediksi juga dipasang jadi starting IX Garuda Nusantara.

Sementara di sisi lawan, Irak kemungkinan akan memanfaatkan pemain naturalisasi mereka.

Di lini tengah, ada Charbel Shamoon yang akan berduel dengan Arkhan Fikri.

Charbel Shamoon merupakan pemain naturalisasi yang diproyeksikan untuk mengisi ke dalam skuad Singa Mesopotamia di Piala Asia.