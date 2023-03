Alasan Gugatan Cerai yang Buat Indra Bekti Bingung, Disebut Bermasalah Sejak 3 Tahun Lalu

BANJARMASINPOST.CO.ID - Indra Bekti dan istrinya, Aldilla Jelita tengah dalam proses perceraian.

Gugatan dilayangkan Aldilla Jelita ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Namun Indra Bekti nampaknya belum sepenuhnya menyadari apa saja poin-poin yang menyebebakan Aldilla menggugat cerai dirinya.

Termasuk perihal permasalahan tiga tahun belakangan seperti yang diutarakan Aldilla.

"Tiga tahun yang lalu emang? Udah tiga tahun yang lalu?" ujar Bekti dengan nada bertanya, dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Rabu (1/3/2023).

Bekti sendiri tampak tak ingat dengan memori di masa lalunya.

"Nggak tau juga ya kalau misalkan itu tiga tahun yang lalu, atau apa baru kemarin sih aku rasain seperti itu aja," lanjutnya.

Meski bingung, Bekti memilih pasrah pada keputusan Dila dan hanya memohon doa untuk rumah tangganya.

"Sampai akhirnya mau memutuskan seperti itu, mudah-mudahan sih (baik) mohon doanya," tukas Bekti.

Bekti Juga Lupa Bentak Anak

Indra Bekti disebut sempat marah hingga bentak anak perkara HP sebelum digugat cerai Aldila Jelita.

Diungkapkan Aldila Jelita, setelah menjalani operasi pecah pembuluh darah otak, Indra Bekti menjadi sosok yang sensitif.

Bahkan, Indra Bekti tak segan membentak kedua putrinya hanya karena masalah sepele.

"Dia nanya sambil marah soal handphone sama anak-anak, 'where is my handphone?', anak-anak bilang ini di-charge buat apa ayah," tutur Dila menirukan ucapan anaknya, dikutip dari YouTube Melaney Ricardo, Selasa (28/2/2023).