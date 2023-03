Jadwal Jam Tayang RCTI El Clasico Real Madrid Vs Barcelona Copa Del Rey Malam Ini, Nasib Lewandowski

Karim Benzema dan Robert Lewandowski dalam banner laga El Clasico Real Madrid vs Barcelona di ajang Copa Del Rey 2023 yang tayang di RCTI. Jadwal Jam Tayang RCTI El Clasico Real Madrid Vs Barcelona di Copa Del Rey Malam Ini.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini adalah Jadwal Bola El Clasico Real Madrid Vs Barcelona di Copa Del Rey malam ini tayang Siaran Langsung RCTI.

Pertandingan Real Madrid vs Barcelona juga bisa ditonton via Live Streaming RCTI Plus.

Sesuai jadwal, laga Real Madrid vs Barcelona pada leg pertama Copa del Rey 2022-2023 bakal berlangsung di Stadion Santiago Bernabeu pada Jumat (3/3/2023) pukul 03.00 WIB.

Real Madrid melaju ke semifinal setelah mengalahkan sesama tim ibu kota, yakni Atletico Madrid dengan kemenangan 3-1.

Sementara itu, Barcelona mengamankan tiket semifinal Copa del Rey 2022-2023 setelah menyingkirkan Real Sociedad dengan skor 1-0.

Barcelona menatap el clasico dengan rapor buruk. Mereka gagal menang dalam dua pertandingan terakhir di semua ajang.

Skuad asuhan Xavi Hernandez itu mengalami kekalahan 1-2 dari Manchester United pada leg kedua playoff fase gugur Liga Europa 2022-2023.

Hasil itu membuat Barcelona terdepak dari Liga Europa karena kalah agregat 3-4. Barcelona kemudian takluk 0-1 dari Almeria pada pekan ke-23 LaLiga atau Liga Spanyol 2022-2023.

Kekalahan dari Almeria harus dibayal mahal oleh Barcelona. Mereka kehilangan Robert Lewandowski yang mengalami cedera hamstring.

"Pemain tim utama Robert Lewandowski mengalami cedera hamstring kiri. Dia absen dan ketersediannya bergantung pada pemulihannya," demikian pernyataan Barcelona.

Dilansir dari Goal, pemulihan Lewandowski akan memakan waktu dua minggu. Artinya, mantan pemain Bayern Muenchen itu tidak akan tampil saat melawan Real Madrid.

Sementara itu, Real Madrid mengalami situasi yang lebih bagus daripada Barcelona dalam beberapa waktu terakhir.

Pasukan Carlo Ancelotti memetik satu kemenangan dan hasil imbang pada dua laga terakhir. Kemenangan diraih atas Liverpool pada leg pertama 16 besar Liga Champions 2022-2023.

Sementara itu, hasil imbang didapatkan Real Madrid ketika menjamu Atletico Madrid pada laga terakhir di ajang Liga Spanyol.

Jadwal Copa del Rey 2022-2023

Semifinal Leg 1

Kamis, 2 Maret 2023

03.00 WIB - Osasuna vs Athletic Bilbao

Jumat, 3 Maret 2023

03.00 WIB - Real Madrid vs Barcelona (RCTI)

