Tetiba Nagita Istri Raffi Ahmad Bahas Pemicu Beratnya Pernikahan, Raisa dan Syahnaz Saksi Curhatnya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Artis yang juga istri Raffi Ahmad, Nagita Slavina mendadak bicara soal pernikahan di depan Raisa dan Syahnaz Sadiqah.

Bahkan, Nagita mengungkap pemicu beratnya pernikahan dalam menjalaninya.

Hal itu terungkap kala artis yang akrab disapa Gigi itu bertukar pikiran tentang percintaan di acara Bestie Edition at The Girl Fest, Jumat (3/3/2023).

Kala itu, Nagita menjadi host membahas tema How to Find The One.

Gigi mengatakan, perjalanan yang paling berat dalam hubungan bersama pasangan bukan berasal dari faktor luar.

"Menurut aku kadang di pernikahan itu atau di perjalanan percintaan, perjalanan yang paling berat itu bukan karena orang ketiga, bukan karena masalah keuangan tapi ternyata tuh masalah di antara pribadi satu sama lainnya," kata Gigi di sebuah mal, kawasan Jakarta Barat, Jumat.

"Itu yang menurut gue berat banget," sambungnya.

Nagita menambahkan, ia berpendapat terkadang perempuan ingin menjadi pahlawan dan mengubah orang lain termasuk pasangan.

"Padahal enggak akan bisa sampai kapan pun," ujarnya.

Sebelumnya Nagita mengungkapkan bahwa secata pribadi pelajaran cinta yang akhirnya paling terasa adalah saat menikah.

"Ternyata apa yang diomongin dan dibayangkan sebelumnya itu 180 derajat. Tapi bukan berarti semua orang akan kayak gitu sih," kata ibu dua anak ini.

Ia yakin setiap individu punya permasalahan masing-masing.

"Lebih kompleks lagi, lebih njelimet lagi (setelah menikah). Tapi juga bukan berarti enggak bahagia juga ya. Menurut aku enggak sedih itu bukan berarti tidak bahagia gitu," ucap Nagita.

