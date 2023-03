Beberapa Peran Film WLCFBB Diperankan Pejabat Tala, Bupati Turut Terlibat dan Dapat Peran Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - Penggarapan Film When Love Calls From The Bottom of Borneo (WLCFBB) atau Cinta Memanggil dari Tanahlaut saat ini sedang berlangsung.

Sejak kemarin bertempat di Balairung Tuntung Pandang sebanyak 23 orang pemeran mulai menjalani sesi reading atau mempraktikkan alur cerita yang tertulis pada naskah.

Sesi ini dipimpin langsung oleh sang sutradara sekaligus produser yaitu Joko Nugroho dari Rumah Produksi Happening Film, Jakarta.

Data dihimpun, Senin (6/3/2023), beberapa tokoh/peran pada film tersebut diperankan oleh pejabat Pemkab Tanahlaut (Tala), Kalimantan Selatan (Kalsel).

Maria Ulfah misalnya.

Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerind) Tala ini memerankan ibunda Nara.

Sekadar diketahui, Nara adalah peran penting pada film tersebut yakni tokoh antagonis.

Masturi yang juga kepala Disnakerind Tala mendapat bagian memerankan Pak Burrudin (pembakal/kepala desa).

Lalu, H Dahnial Kifli memerankan ayah Nara.

Posisi ini awalnya diplot untuk diperankan oleh Wabup Abdi Rahman namun kondisi kesehatan orang nomor dua di Tala ini kurang memungkinkan.

Dahniel yang memang juga seorang pemain seni musik serta biasa berpuisi, cukup lancar memerankan tokoh ayah Nara.

"Awalnya saya diminta memerankan sebagai Husein. Tapi jadwal shooting-nya hingga 12 kali, saya tak ada waktu," ucapnya.

Bupati Tala H Sukamta juga turut kebagian peran yakni sebagai Bupati Tala.

Pada alur cerita film WLCFBB, bupati tampil saat memimpin pencarian bersama Basarnas dan KNKT guna mencari pesawat yang jatuh di hutan di wilayah Tala.

Selain itu salah seorang lurah di Tala yakni Dayat juga turut memperkuat film bergenre drama dengan durasi selama 90 menit itu.