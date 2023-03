Peduli Kebutuhan Masyarakat Jelang Ramadhan, Pemkab HSS Gelar Operasi Pasar

BANJARMASINPOST.CO.ID, KANDANGAN- Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar operasi pasar Bazaar Toko Tani, Selasa (7/3/2023).

Kegiatan digelar di Desa Bamban, Kecamatan Angkinang itu bertujuan menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.

Saat ini, sejumlah bahan kebutuhan pokok, khususnya beras lokal Banjar dan minyak goreng mengalami lonjakan harga.

Operasi pasar pun dilakukan dengan menjual kebutuhan pokok tersebut dengan harga lebih murah dibanding harga pasar saat ini.

Kegiatan itupun disambut antusias masyarakat setempat. Ratusan warga berbondong-bondong berbelanja di bazar.Bupati HSS H Achmad Fikry didampingi Sekda HM Noor dan Forkopimcam datang ke lokasi bazar untuk memantau kegiatan tersebut.

Antusias masyarakat berbelanja di Operasi Pasar Bazaar Toko Tani.

Bupati mengatakan, operasi pasar merupakan wujud kepedulian Pemab HSS dalam membantu warga memenuhi kebutuhan pokok dengan harga lebih murah.

“Ini merupakan program Dinas Ketahanan Pangan, sebagai upaya pemerintah daerah membantu masyarakat. Pastinya, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat kami upayakan. Bekerjasama dengan berbagai distributor. Berikutnya, besok Rabu 8 Maret 2023 dilaksanakan di depan Taman Palindnagan Sehati,”kata Fikry.

Sementara, Kepala Dinas Ketahanan Pangan HSS Ahmad Mawardi menjelaskan, operasi pasar toko tani Indonesia ini ke 86 kali digelar selama satu tahun oleh Dinas Ketahanan Pangan.

“Ini upaya kami membantu masyarakat yang menghadapi berbagai kenaikan harga sembako. Khususya harga beras dan minyak goreng,”katanya.

Berkat kerjasama dengan distributor dan Bulog, kebutuhan pokok tersebut, jelas dia bisa disediakaan di operasi pasar dengan harga lebih murah.

Pada operasi pasar di Desa Bamban tersebut, harga beras dijual Rp 9 ribu per kilogram, gula pasir Rp 13.500, telur ayam Rp 27 ribu, bawang merah Rp 32 ribu dan bawang putih Rp 27 ribu per kilogram dan minyak goreng Rp 16 ribu per liter.

Warga pun rela antre berbelanja di Pasar Murah di Desa Bamban, Kecamatan ANgkinang, yang digelar Dinas Ketahanan Pangan HSS.

Disebutkan operasi pasar merupakan komitmen Pemkab HSS dalam menghadapi kenaikan harga sembako mejelang Ramadhan dan menekan inflasi.

Tanggal 8 besok digelar lagi di depan Taman Palindangan Sehatai dan 16 Maret di Kecamatan Daha.

“ Akan lebih banyak lagi pihak terlibat. Seperti Dinas Pedagangan, Dinas Perikanan Dinas Pertanian, dan ara distributor serta Bulog, serta ritel-ritel . Masyarakat umum, boleh datang ke Operasi Pasar ini. Kami tak membatasi selama persediaan masih ada,”pungkas Mawardi. (AOL)